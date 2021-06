Rocío Flores desmiente que su padre le haya pedido perdón

Parece que la tormenta mediática surgida del documental de Rocío Carrasco no va a amainar nunca. El destape de Lecturas sobre que Antonio David traicionó a sus hijos con un 'acting retorcido' le está pasando factura según aseguró recientemente Kiko Matamoros: "Está triturado, hundido y confundido", asegura. Pero, ¿qué hay de los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco? Rocío y David Flores también se han visto envueltos en una guerra y todo apuntaría a que su padre les habría pedido perdón tras reflexionar sobre sus actos y decisiones. Sin embargo, Rocío Flores ha asegurado no saber nada sobre el tema y ha desmentido estar distanciándose de la familia.

Rocío Flores desmiente el perdón de su madre

La hija de Rocío Carrasco evita a la prensa y no quiere hacer prácticamente declaraciones. Se encuentra en Madrid por motivos profesionales y está cansada de que se le pregunte constantemente por la docuserie de Rocío Carrasco. No quiere pronunciarse al respecto y está deseando que todo pase cuanto antes para no meterse a opinar del tema: "No tengo nada que decir", asegura.

Al preguntarle por la existencia del supuesto diario de Rocío Jurado, que no dejaría bien parado a José Ortega Cano ni a la familia Mohedano, tampoco quiere pronunciarse. Tampoco quiere hablar de la segunda parte del documental de su madre, que traería consigo unas declaraciones que podrían hacer temblar los cimientos de su realidad. Ante ello, Rocío Flores ha respondido: "Ni sé nada ni me interesa ni quiero saber nada".

00.34 min Corazón y tendencias - Rocío Flores reacciona a la declaración de su hermano David contra Rociito

Todo este enfrentamiénto mediático también le está pasando factura a la propia Rocío Flores, quien no está tan bien como querría cuando le preguntan por ello, ya que su única respuesta es: "Pues estoy". No quiere mojarse en el perdón de su padre y solo dice no saber nada del tema ni querer hablar de ello. Menos tajante se ha mostrado a la hora de desmentir si piensa responder a las durísimas declaraciones de su madre: "No tengo nada que decir de nada. De verdad", asegura.

Sin embargo, sobre su posible distanciamiento con su tía Gloria Camila, sí ha querido decir algo: "Vengo justamente de ahí. Así que imagínate el distanciamiento que tengo", mostrando que aún mantiene una buena relación con ella. Es posible que haya estado junto a su tía para acompañarla en los duros momentos de la operación de José Ortega Cano, pero no ha querido hablar del estado en el que se encuentra: "Eso no me corresponde decirlo a mí, yo no te puedo decir", ha respondido muy discreta.

03.35 min Gloria Camila se desvincula de su tío José Antonio y explica el porqué de su traje rosa

Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y Tendencias