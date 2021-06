El primer semestre de 2021 ha sido de lo más duro para Sara Carbonero entre su recaída que la mandó al hospital y la confirmación de ruptura con Iker Casillas. Pero poco a poco parece que la influencer se va recomponiendo y haciendo una nueva vida sin el futbolista. Ambos acordaron que seguirían celebrando cosas en familia, sobre todo por el bien de sus dos hijos, Martín y Lucas. Y si hace unas semanas era Iker Casillas quien cumplía 40 años, hoy es el turno del más pequeño de la familia Casillas Carbonero: Lucas, quien cumple nada más y nada menos que cinco años. Su madre 'ha sacado pecho' y mucho orgullo para felicitarle en Instagram.

Sara Carbonero felicita a Lucas, su "manojito de alegría"

"Después de muchas semanas preguntando si quedaba “un mes en punto “ para tu cumpleaños, ha llegado el día. Otro cumple atípico, otra ciudad, pero la misma ilusión", así empieza Sara Carbonero en el post que le ha dedicado completamente a su hijo más pequeño en su quinto cumpleaños. Le ha prometido a Lucas que "será el niño más feliz del mundo porque él manda en su día" y esta deseosa de poder recibir un buen "puñado de sonrisas", porque la de su hijo es "única y genuina" y le alegra el corazón, como a cualquier madre orgullosa de sus hijos.

Sara Carbonero está feliz y radiante y se refugia en su trabajo, su amiga Isabel Jiménez y sus hijos en el día a día, donde ve cómo Martín y Lucas crecen y se van convirtiendo en adultos: "A veces cuesta aceptar lo rápido que va esto, que ahora seas tú el que me acaricia a mí para dormir o que ya cuestiones o reivindiques con argumentos cada cosa", escribe Sara Carbonero emocionada por ver el paso de los años, el fluir de la naturaleza y el curso de la vida, donde después de dar a luz ves cómo tus hijos crecen y experimentan delante de tus ojos, algo que Lucas ya está empezando a hacer cada vez con más frecuencia.

Lucas Casillas Carbonero cumple cinco años El hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero recibe esta bonita felicitación de su madre @saracarbonero en Instagram

Con esta foto de Lucas disfrutando y jugando, Sara Carbonero 'saca pecho' con mucho orgullo de su hijo: "Los que tenemos la suerte de conocerte sabemos que eres un alma libre, un pequeño salvaje, independiente, un disfrutón por naturaleza, un 'malandro' al que no le gusta estar en primer plano y un quitapenas profesional. Un 'personaje' irresistible con un sentido del humor fino e irónico", asegura.

Sara se siente más que afortunada de haber formado la familia que tiene y de haber dado a luz a dos preciosos hijos con los que comparte la vida, pero se emociona al ver el pasar del tiempo, que a veces parece que hasta vuela, como a muchos nos ocurre cuando vamos creciendo. Y crecer justamente es lo que está haciendo Lucas: "Ya eliges como banda sonora en los viajes 'Conviene saber' o 'Qué bonita la vida' y las cantas una media de 10 veces cada una a pleno pulmón, tomas pequeñas decisiones, vas a contracorrientes, estás descubriendo y cultivando el valor de la justicia y la amistad y eres un amigo fiel", escribe Sara.

El hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero celebrará hoy su quinto cumpleaños y seguramente lo haga en familia y al lado de su padre, ya que tanto él como Sara acordaron no separarse en los momentos más mportantes de sus hijos para asegurar su completo bienestar. Para Sara, hoy toca celebrar el cumpleaños de su "manojito de alegría" tras "cinco años de explosión de amor" que ha tenido gracias a Lucas. Además, nadie conoce a sus hijos como una madre y Sara ya sabe cómo será el momento familiar: "Te celebramos a ti, a tus ocurrencias y a tu revolución. Pedirás que no te miremos soplar las velas para que tu deseo sea secreo y volverás a hacer 'el baile de la victoria'. Te meterás con todos unas cuantas veces y repetirás en bucle que ya no eres un bebé", zanja.

Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y tendencias