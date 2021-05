Globos, tarta, palomitas, sonrisas y... cariño. El cumpleaños de Iker Casillas empezó con un bonito cruce de mensajes entre el deportista y su ex, Sara Carbonero. Empezó con el post de Iker en el que posaba delante de unas escaleras y este texto: "Esas escaleras me llevan a los 40, ¡¡allá que voy!! ¡¡Qué la fuerza me acompañe!! ¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?", decía, y al rato era Sara la que escribía: "Feliz vuelta al sol. Que las vistas de ese cuarto piso sean maravillosas". ¿Buen rollo? ¿Cariño? ¿Brasas de la pasión que todavía no se han enfriado del todo? Desde hace semanas la prensa está especulando con una posible reconciliación, aunque se dice de forma tibia, casi com timidez. Pero todos se preguntan si sería posible... Ahora esos comentarios cogen fuerza, y todo por ver a Sara e Iker junto a los niños para soplar las 40 velas de la tarta.

Iker Casillas ha cumplido 40 años.

Cuando se separaron se escribieron ríos de tinta sobre unos supuestos audios que comprometerían a Iker Casillas. Fue en marzo de 2021. Hoy, dos meses después, el tema parece enterrado. O borrado. Durante semanas se dijo que aquellos presuntamente 'polémicos' audios del futbolista habían perturbado la tranquilidad de la expareja. Al parecer, Iker Casillas los habría enviado a una persona de confianza, alguien que jamás pensaría que acabaría traicionándole. Del contenido de los audios se ha hablado en el programa 'Viva la vida, de Telecinco. Dos colaboradoras del programa pudieron escucharlos y en ellos, 'presuntamente', se oye al guardameta decir que la culpa del fracaso matrimonial es suya y según esas colaboradoras, ya que los audios no se escuchan, Iker justifica actitudes de su vida por algo que le ocurrió en la juventud.

Sara e Iker con sus hijos, Martín y Lucas.

Tan solo unos días antes del revuelo que causaban los enigmáticos audios, la pareja anunciaba su separación. "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada, y que tomamos de mutuo acuerdo. Tanto Iker como yo, nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable", decían. Y así ha sido. La pareja está volcada en la felicidad de sus hijos, Martín y Lucas, y todo lo que hacen y dicen lo hacen pensando en ellos. Y este cumpleaños en familia es la prueba.