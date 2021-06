La fatalidad parece haberse instalado en la familia de Ortega Cano: Acaba de sufrir una operación de corazón y ahora está convaleciente en casa; la prensa airea, y cuestiona, la relación que mantiene con los Mohedano; y Rocío Carrasco llegó a decir que no aprobaba el matromonio de su madre, Rocío Jurado. Solo había una cosa que le hacía especialmente feliz, una luz al final del tunel. El torero contaba los días para que su hijo José Fernando saliera del centro psiquiátrico y empezara una nueva vida. Pero no va a poder ser. La revista Semana cuenta en exclusiva que el joven no podrá estar en la calle este verano y que "tendrá que permanecer ingresado un año más".

José Fernnado tiene 28 años y 4 de ellos los ha pasado recluido. GTRES

Todos esperaban que José Fernando abandonara el centro de salud mental en estas semanas. Lleva ingresado cuatro años y fuera le esperan varias personas: su padre, su hermana, Gloria Camila, y sobre todo su pareja Michu que se encarga ella sola ahora de la pequeña María del Rocío, que ya tiene 4 años. Todos deseaban estar con José Fernando, sobre todo en su cumpleaños. El día 17 de junio, mañana, cumple 28 años y ahora parece casi imposible que pueda soplar las velas en casa.

La salida se retrasa hasta 2022 La nueva resolución judicial, según cuenta Semana, es clara: "José Fernando tiene que permanecer un año más en el centro San Juan de Dios en Ciempozuelos, Madrid". Allí no está del todo solo. Y ha quedado patente durante estos años, ya que los reporteros han grabado y fotografiado las llegadas de su familia, sobre todo de su padre y su hermana. Visitas que le han hecho su 'encierro' un poco menos duro. Michu también ha ido a ver a su pareja, sobre todo para que la niña tenga presente la figura paterna. Michu, José Fernando y José Ortega Cano durante el bautizo de María del Rocío en Arcos de la Frontera Cadiz. gtres Pero ahora todos cierran filas en torno a Ortega Cano, que ya se recupera en casa de la intervención quirúrgica. Ana maría Aldón, su esposa, es la que más pendiente está ahora y ya ha dado 'el parte médico' en su cuenta de Instagram. "Todo ha salido bien", dijo. Y lo mismo han dicho Conchi y Paco, hermanos del torero, que fueron de los primeros en ir al hospital para saber de primera mano cómo evolucionaba José Ortega Cano que podría recibir el alta en las próximas horas. Gloria Camila y Jose Fernando Ortega Cano durante la feria taurina de San Sebastian de los Reyes Gtres