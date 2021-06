Los fogones de las cocinas de MasterChef no solo encienden las sartenes para los aspirantes: también son capaces de dar esa chispa que necesita el amor y germinar bonitas historias románticas. Hemos sido testigo de ello con varios concursantes y los primeros fueron Miri y Jorge, quienes inspiraron a futuras parejas de MasterChef que tuvieron un breve y ardiente amor, como Sofía y Víctor (Los Alcaldes) en la sexta edición o Alberto y Luna, en la octava, u Ofelia y José en MasterChef 9. "Yo veo mucho cancaneo y momento 'rosa'", dice Samantha Vallejo-Nájera, en la prueba de exteriores, a la que estos acudieron como invitados. "Jorge, Miri, ¿cómo estáis?". Y ha sido él quien ha tomado la palabra. "Felices, cada uno bien en su sitio y viéndonos de vez en cuando, que es precioso", ha dicho. Y Samantha lo ha cogido al vuelo. "O sea, una relación moderna de estas que hay ahora, una pareja abierta, ¡Madre mía!".

Jorge Brazález triunfa con su restaurante Roto tras ganar MasterChef 5

El sueño de Jorge se hizo realidad y ganar MasterChef le cambió la vida por completo. Adentrarse en el mundo de la cocina no es nada fácil, pero Jorge consiguió abrir su propio restaurante, Roto, en Ibiza. Allí, el joven granadino abrió sus puertas a RTVE para mostrar todo lo que había logrado desde que acabó el programa y agradecérselo al jurado: "Pepe, Jordi y Samantha, agradeceros de manera muy sentida la oportunidad que me disteis y que ha continuado estos años con la marca MasterChef. No puedo estar contento y me sentí el más cuidado del cambio de vida que me habéis supuesto”, dijo al acoger una de las galas de MasterChef Celebrity 5.

04.17 min Jorge Brazález nos abre las puertas de su restaurante

Roto abrió sus puertas en noviembre de 2020, misma fecha en la que Jorge y Miri anunciaron que volvían a estar juntos y no sabemos si también estarán trabajando codo con codo. Lo que sí sabemos es que en Roto, Jorge hace una comida tradicional inspirada en su familia y sus raíces: "En todos los platos y toda la carta hay un poco de todos y por supuesto de mi familia. Comida casera, rica y honesta", dice. Llegar hasta aquí ha sido todo gracias al apoyo de su familia y a Miri, uno de sus pilares dentro y fuera del programa. Ambos pasarán a la historia como la primera pareja de MasterChef y estamos deseando que confirmen de una vez por todas que están enamoradísimos.

