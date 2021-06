Son momentos delicados para Iker Casillas. El ex portero del Real Madrid lleva un 2021 agridulce en el que su vida personal ha acaparado toda la atención de la prensa del corazón. Desde que él y Sara Carbonero se separaron, los rumores de posibles parejas o incluso una posible reconciliación se han disparado. Y después de que Iker dijera basta avisando que emprendería medidas legales contra quiénes infundieran informaciones falsas sobre su familia, ahora se desahoga con su amigo Jordi Martín, colaborador de Diez Minutos, para sincerarse sobre su situación: “Estoy agotado física y emocionalmente, llevo muchas cargas a nivel familiar y estoy necesitando ayuda profesional”.

Portada de la revista con las sorprendentes declaraciones de Iker Casillas.

El ex futbolista ha roto su silencio para Diez Minutos y acapara la portada de la revista con sus declaraciones en exclusiva. Es la primera vez que habla antes los medios desde su ruptura oficial con Carbonero y posiblemente, sean sus declaraciones más sinceras y desgarradoras desde hace mucho tiempo: “Estoy muy cansado de todo y he decidido abrirme contigo, aunque esta conversación puedas enseñarla, no me importa, estoy agotado física y mentalmente. Yo sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida, soy un ser humano y me he podido equivocar en cosas, pero hay dos cosas que no he hecho en toda mi vida: una es robar y otra es matar. Todo lo demás me da igual, cada uno que hable o diga lo que le dé la real gana”.

Iker está exhausto de todo lo que se ha generado a su alrededor, y en ningún momento se esperaba que su relación con Sara Carbonero llegaría a ser tan mediática. Ante tanto ataque, historias inventadas, e incluso muchos paparazzis persiguiéndole por todos lados, Casillas ha tomado medidas legales y avisa: “Por suerte o por desgracia, las personas que me han hecho daño pagarán cuando llegue el momento. Soy un tío con mucha paciencia y por suerte estoy en una posición económica estable y puesto esperar, me da igual que las cosas tarden uno o dos años para resolverse".