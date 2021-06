Lo que sí está claro es que Angelina está haciendo borrón y cuenta nueva. La actriz, de 46 años, también es noticia por haber añadido muy recientemente otro rastro de tinta en su cuerpo: la semana pasada, los fotógrafos captaron el nuevo tatuaje que ahora adorna su antebrazo. El diseño dice "eppur si muove", lo que se traduce en español como "y, sin embargo, se mueve", una frase que tradicionalmente se le ha atribuido al científico Galileo Galilei. Aunque todo apunta a que no la pronuncio de verdad, es una de esas leyendas que trascienden los hechos: la cita, que se suele situar en el año 1633, ha pasado al imaginario popular como una forma de mostrar confianza y esperanza en que la verdad, algún día, prevalezca.

