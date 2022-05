Chanel ya está en España celebrando su tercer puesto en Eurovisión 2022. Junto a la delegación española y todo su equipo de baile, han ofrecido una rueda de prensa oficial en el que repasa los datos históricos que ha tenido, y nos habla de su futuro a partir de ahora. Ha habido un momento que se ha quedado en "shock", cuando la Casa Real le ha enviado un mensaje en directo, felicitándola por todo lo conseguido.

"Es muy fuerte" ha dicho Chanel antes leer el mensaje de la Casa Real: "De sus Majestades los Reyes, muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Has hecho historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto tras una reñida final en la que obtuviste el reconocimiento tanto del jurado como del público. Queremos transmitir también nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos. Con un fuerte abrazo, Felipe y Letizia"

Polémica en las votaciones

Chanel hizo historia con uno de los mejores resultados para España en Eurovisión de los 27 años y con la mejor puntuación jamás obtenida. Pero esto podría cambiar.... ¡Para bien!

El EBU, organismo encargado de organizar el Festival de Eurovisión, está a punto de sacar un nuevo comunicado explicando qué pasó con el voto del jurado de los seis países que decidió intervenir porque encontró un patrón extraño de calificaciones. Desde el momento que se supo que esto había sucedido, el eurodrama estaba servido. Ahora, en la multitudinaria rueda de prensa de Chanel, los periodistas han querido preguntar cuál es la posición de RTVE.

María Eizaguirre, Directora de Comunicación ha querido ser clara: "TVE quiere despejar cualquier duda sobre este tema. Hemos estado en contacto con el EBU. Ha sido la propia EBU la que sacó un comunicado sobre las irregularidades que detectaron."

Quiere dejar claro la cadena que España no ha bajado los brazos ni ha dejado de luchar por el mejor resultado posible: "Para nosotros el resultado es el que es. Las normas están claras. El ajuste de votos se ha llevado a cabo en otras ocasiones. No renunciamos a un segundo puesto. Hemos ido a por todas. Daba igual el resultado, TVE y España, Chanel, ya han ganado."

E insiste. No hay debate por parte de RTVE: "No está en juego la segunda plaza para España. Ha ganado Ucrania porque el televoto le dio ese apoyo mayoritario. Según la información de la que disponemos, no hay ningún problema."