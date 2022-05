El 'Chanelazo' bate récord: ha sido más visto que el oro del España-Brasil de los JJOO. "Señora' y señore", Chanel Terrero lo ha dado todo sobre el escenario junto a su equipo de bailarines compuesto por Exon Arcos, Pol Soto, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez. Juntos, con mucho trabajo y esfuerzo, han conseguido el tercer puesto en la gran final de Eurovisión 2022. Todo un hito para España en casi tres décadas. Y se merece celebrarlo por todo lo alto. Hoy mismo Chanel regresa a España de Turín y tendrá a cientos de eurofanes a sus pies aclamando su nombre. Pero aún hay más: dará un concierto en la Plaza Mayor de Madrid. Y si no puedes acercarte, tranquilo, en RTVE Play te lo traemos a casa.

18.00 Chanel llega al aeropuerto aclamada como ganadora

Miles de personas se han desplazado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para darle la bienvenida a la representante de España en Eurovisión 2022. Nada más aparecer, Chanel ha sido recibida a gritos de "ganadora" mientras decenas de medios reclamaban la atención de Chanel: "Esto es muy fuerte. Ahora lo que me apetece es dormir y comer una buena paella", ha dicho Chanel ante las cámaras.

“"Me llevo la experiencia y todo el amor que hemos recibido", ha dicho @chanelterrero nada más llegar a Madridhttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/3EAP1QlGRk“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 15, 2022

Había tanta gente a su llegada que la policía ha tenido que escoltarla hasta RTVE. En las próximas horas estad atentos, que os contaremos cualquier novedad que ocurra y todos los detalles del concierto que Chanel dará a partir de las 20.30 horas en la Plaza Mayor de Madrid que se podrá seguir en directo en RTVE Play.

“"Muchísimas gracias. Toda la emoción que están viviendo también la estamos viviendo nosotros", ha dicho @chanelterrero a los fans#Eurovisionhttps://t.co/y5r9LqYi89 pic.twitter.com/vQyD6PacNO“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 15, 2022

17.30 Chanel regresa a España con una fiesta en el avión

"Para nosotros hoy es un vuelo especial. Es el vuelo que tú quieres", ha dicho el piloto del avión en el que viajaba Chanel de regreso a España desde Turín. María Eizaguirre se ha acercado hasta la cabina para decir que la representante de España en Eurovisión 2022 estaba a bordo y enseguida la tripulación se ha venido arriba: "Chanel está en buenas manos y llegaremos muy pronto al suelo-lo-lo", bromeaba el piloto.

02.47 min Eurovisión 2022 - Llegada de Chanel a España

La cantante no ha podido contener su emoción. Está cansada tras una larga noche y muchísimos meses de ensayos y trabajos que han dado sus frutos. Pero también muy emocionada por todo lo que está ocurriendo a su alrededor, el cariño del público que está recibiendo. La tripulación del avión también le ha hecho llegar algo de ese calor: "Has hecho un buen trabajo. Queremos pedirte que vengas a la cabina para saludarte en persona". Mientras tanto, los pasajeros no paraban de corearla...

Chanel se ha acercado hasta el micrófono y ha agradecido la ovación de los pasajeros que han volado con ella: "No me creo que esté hablando en un avión", dice entre risas. "Gracias a todos y espero que estéis disfrutando del vuelo que tú quieres", zanja. Después ha dicho que había que celebrarlo y ha puesto "SloMo" para bailar junto a Exon Arcos, Pol Soto, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez en el pasillo mientras los pasajeros disfrutaban y grababan la anécdota. Además, se han acercado hasta la cabina para enseñarles paso a paso la coreografía a la tripulación del avión.