Eurovisión 2022

Se le ha quedado pequeño el escenario del Pala Alpitour de Turín a Chanel. La representante de España en el Festival de Eurovisión ha arrasado a ritmo de "SloMo", y eso se ha notado en la clasificación. Un merecido tercer puesto que nos sabe a victoria, porque hacía mucho que no celebrábamos un resultado como este. Concretamente, desde 1995, el año en el que Anabel Conde consiguió el segundo lugar con el tema "Vuelve conmigo". ¿Recuerdas su actuación en Dublín?

Chanel vuelve a colocarnos en lo alto de la tabla sumando un total de 459 puntos, solo por detrás de Ucrania, la gran vencedora de la edición, y Reino Unido. A pesar de no haber conseguido el Micrófono de Cristal, jamás en la historia hemos recibido tantos '12 puntos', ocho países nos han otorgano la máxima puntuación en la votación del jurado.

En los últimos años, no es habitual ver a España entre los países mejor clasificados, pero no siempre ha sido así. España ha ganado el Festival de Eurovisión en dos ocasiones . La primera, fue gracias a Massiel y a su ya mítico "La, la, la" . Al año siguiente lo volvimos a hacer con Salomé y su "Vivo cantando" , pero no fuimos los únicos. Fue la primera vez y la última que se produjo un empate, ¡entre cuatro países! España, Reino Unido, Países Bajos y Francia se repartieron la victoria al no estar especificado en el reglamento qué hacer en este tipo de situaciones.

¿Cuál ha sido el peor resultado de España en Eurovisión?

España sabe lo que es estar en la cola de la clasificación del certamen. Amaia y Alfred, Blas Cantó, Barei, Edurne, Sorata Arnelas, Miki Núñez o Lucía Pérez, ninguno de ellos consiguió salir de esos temidos últimos lugares de la tabla. En 2017, con Manel Navarro, tan solo recibimos 5 puntos, lo que nos llevó a ocupar la peor posición posible, el puesto 26.

03.10 min Eurovisión 2017 - España: Manel Navarro canta 'Do it for your lover'

Cómo olvidar aquel gallo que ya es historia de Eurovisión. "Do it for your lover" fue la canción elegida para representar a nuestro país en el festival, aunque no consiguió el resultado que esperábamos.