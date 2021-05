Manel Navarro presenta su primer disco, 'Cicatriz'

La próxima semana, 22 de mayo, es el festival de Eurovisión. Y en Tarde lo que tarde ha estado el que fuera nuestro representante en el año 2017, Manel Navarro. Seguramente, le recuerdes por su actuación en esa gala eurovisiva, con camisa hawaiana, pelo rubio platino largo y un coro al más puro estilo de los Beach Boys. Pero, Manel Navarro es mucho más que eso. Han pasado los años, y nuestro invitado ha sabido ser resiliente y ha creado su primer EP llamado Cicatriz. Una muestra más de que el tiempo pasa y lo cura todo, o casi todo: "Al final quisimos llamarle cicatriz por esa metáfora: Una herida sanada es una cicatriz, el daño ya ha pasado y nunca nos olvidamos de ello". "

Lo que ha supuesto para Manel, Cicatriz

Tras mucho esfuerzo, vivencias personales y dedicación nace su primer EP: "Significa muchos años de trabajo, hemos querido enseñar el Manel Navarro que tenía ganas de salir y de chillar. Explico el proceso de cuando la vida no es tan bonita y estamos un poco hundidos, hay que escribir sobre ello. Son periodos creativos."

Poco queda de aquel Manel que vimos en la gala de Eurovisión. Ni siquiera sus rizos rubios. "Los cambios físicos se atañen a cambios vitales", le ha comentado Julia Varela, a lo que nuestro invitado a contestado: "Ya no me veía bien decía: no me gusto. Decidimos cortarme el pelo con una estrategia detrás de otras cosas. Y Cicatriz se va a convertir en CD a final de año. A mí el que me representa es el que sale en la portada".