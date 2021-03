"Como el buen vino las canciones reposadas llegan a ser un gran reserva" así ha empezado la entrevista del gran Andrés Calamaro nuestro compañero Imanol Durán. El cantante ha presentado su nuevo disco en el que participan artistas de la talla de Manolo García y Vicente Amigo y que está previsto que se publique el próximo mes de mayo: "Las canciones siguen sonando, se añejan, se mejoran y grabarlas de nuevo es especial porque responde a un proyecto a un deseo que gustará a toda la gente que cantó esta canción polularísima", ha afirmado Calamaro. Por aquí os dejamos la versión de Para no olvidar:

El disco, como ya hemos adelantado cuenta con numerosas colaboraciones. Hace unos meses descubrimos una con Julio Iglesias: "Él es Celestial, es de dibujos animados, hace muchoso años que escribo para Julio Iglesias. Yo ya había pensado en canciones mías desde los años 80. Y esta le queda como un guante, es impresionante la calidad que derrocha como intérprete. Julio representa toda la ambición y las cosas bien hechas . Cultivar una imagen, un carisma, eso es algo que no sé si estuvo al alcance de otros. Nadie puede compararse con él. En esta grabación lo bordó". A continuación te dejamos el tema "Bohemio" para que puedas disfrutar de él tanto como nosotros:

Andrés Calamaro y C. Tangana

La última colaboración que ha hecho este pedazo de artista ha sido con el artista C. Tangana, que hace tan solo unas semanas estuvo presentando su último disco El madrileño en el programa de Julia Varela: "Estoy encantado, orgulloso, por poder participar en este El madrileño. La música que él hace va más allá. En países donde no entendemos un pito de inglés nos encanta porque el rock y el pop la letra queda relegada, se da permiso para que la letra sea secundaria. Se trata de rellenar una melodía con las sílabas y palabras y en el rap es distinto porque la letra de libertad, de denuncia", ha confesado nuestro invitado. La canción se llama "Hong Kong":

Entre los versos de "Hong Kong" encontramos un guiño a la canción de Calamaro titulada "Mil horas": "Odio "Mil horas" es un lastre... la canción está bien nos tenemos cariño mutuamente. Cuando hice la canción tenía 20 años... ahí no escribía canciones. Era músico de teclado que no estaba mal, en los 80 me convertí en un chico de moda, bien visto entre el ambiente musical de Argentina, "Mil horas" es un episodio que con el tiempo desbordó muchísimo el significado, el éxito, la importancia original de la canción".

Han pasado 37 años desde que sacase su primer disco, 15 discos de estudio y seis de directo, otros 15 recopilatorios, más de 40 años de trayectoria profesional y ¿Qué diría de todo su recorrido estee rey de los micrófonos?: "Envidio un poco de los deportistas que se pueden retirar jóvenes de la vida profesional. Muy interesante es como morir dos veces, qué privilegio. Ahora como diría Morante: "no sé mucho de torear en el campo pero estoy toreando en el silencio de la soledad".