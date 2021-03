María Esteve: "'Carmen' es un enorme legado para compartir"

La actriz María Esteve, presidenta de la asociación Antonio Gades, ha presentado en Tarde lo que tarde Carmen, el ballet creado por su padre Antonio Gades y Carlos Saura que vuelve al Nuevo Teatro Alcalá. Hace casi 40 años que la representación de Carmen sumó el flamenco al guion, primero en el cine, y luego sobre los escenarios. Y ahora podemos disfrutar de nuevo de ella, sin Gades pero con la misma emoción. Las representaciones comenzarán la semana que viene del 22 al 26 de marzo.

Pero María Esteve no ha sido la única que ha querido participar de esta charla con Julia Varela e Imanol Durán. La directora general de la Fundación Antonio Gales, Eugenia Eiriz, también nos ha acompañado esta tarde frente a los micrófonos de la Casa de la Radio: "Madrid tiene muchas ganas de ver teatro musical. Es una ocasión de vernos de nuevo".

El enorme legado del maestro Antonio Gades

El maestro, pues así es como le llaman, está muy presente a lo largo de la obra: "A través de sus coreografías y a través del sello podemos tener latente a Gades. Él tenía un estilo muy particular dentro de la danza española y todo lo que hacía lograba hacerlo de una manera muy clara. Una de las cosas que decía Gades era: "la danza no está en el paso sino entre paso y paso" y eso logramos verlo a día de hoy. Contamos una historia y todos los elementos forman parte de ella", ha asegurado la directora general de la fundación.

Su hija María Esteve ha seguido el recorrido de sus padres en cuanto a carrera profesional se refiere, pues su madre es Marisol: "Desde la fundación trabajamos desde que nos falta él, desde hace 17 años. Estamos super contentos de compartirlo con todo el mundo. La pena es que no hemos podido estar más tiempo en territorio nacional porque siempre giramos fuera del país. [...] Esta obra es para honrar a unos de los maestros de la danza. A medida que me voy haciendo mayor, me doy cuenta del enorme legado que tenemos en las manos, el patrimonio que nos deja y la obligación moral de compartirlo con la gente", ha confesado la actriz.

También ha habido tiempo para rememorar el ambiente en el que creció María Esteve. Los recuerdos más tiernos de su infancia: "Nacer en ese ambiente y verlo, conocerlo, empezar a tomar conciencia de quién es esta persona...pues claro que lo recuerdo. Él siempre estaba creando y lo recuerdo perfectamente".