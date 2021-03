Boris Izaguirre: "Los aspirantes tienen una calidad sorprendente"

¿Tienes entre 10 y 16 años y un talento musical innato? Pues entonces, esta noticia te interesa. Hemos estado charlando en Tarde lo que tarde de RNE, con Boris Izaguirre, presentador del talent show Prodigios. Con esta cumple ya su tercera edición, y por lo que hemos podido observar, viene cargada de diversión, talento y muchas risas."Esta temporada es la más emocionante. La más madura".

El programa, producido por RTVE, cuenta este año con un jurado de categoría. Al coreógrafo y bailarín Nacho Duato, la soprano Ainhoa Arteta y el director de orquesta Andrés Salado se les sumarán los del tenor José Manuel Zapata, colaborador del programa De pe a pa y el compositor Lucas Vidal. Pero además, Boris Izaguirre contará con la compañía de Paula Prendes que estará en el backstage con los concursantes. "Se unen asesores para cada uno de los jurados de cada una de las discilplinas. Tanto Andrés, como Ainhoa, como Nacho tendrán hasta dos asesores".

También nos ha adelantado algunas novedades: "También contaremos con Lucas Vidal, compositor premiadísimo y jovencísimo y con el que estoy colaborando en la creación de una Zarzuela." Un género que se está adaptando al público más joven. "Lucas y yo tenemos una buena relación".

Cómo era Boris de pequeño

Boris Izaquirre nos ha revelado cómo fue su infancia y cómo recuerda sus vivencias pasadas: "Nunca me imaginé ser un prodigio. Pero creo que era prodigioso en el afán de mostrarme en un talento que nadie sabía relamente qué era. Yo no soy prodigioso porque no tuve un verdadero talento. Yo quería escribir pero me costaba mucho porque era disléxico y tardé mucho en leer", ha confesado el escritor.

Su madre fue bailarina, maestra, gestora cultural y una de las grandes investigadoras de la danza en Venezuela: "Un día mi padre me recogió del colegio y ella estaba ensayando. Yo entré a verla y vi como se cayó en una coreografía. Me fui corriendo hacia ella y me detuvo y me dijo: "Estoy trabajando". Me quedé diciendo: "Madre mía". Y en ese momento lo entendí todo. Era muy diferente de las mamás del colegio. Mi madre es un ejemplo de prodigio. Tuvo que luchar muchísimo para ser bailarina", recordaba el maestro de ceremonias.

De hecho su libro, Tiempos de tormenta, nace por la relación con su madre: "Sin ella mi vida habría sido fatal. Mi madre se fue por cáncer y ver el deterioro que atravesó fue muy sorpendiente. Ella nos preparó para su partida. [...] Es mucho más importante vincularte a tus padres que a cualquier otra cosa. Yo desde el momento que descubrí a mis padres me parecieron tan sensacionales que no quería otra cosa que estar muy vinculadosa ellos. Lo interesante es hacerte hijo con tus padres y cuando te das cuenta de que son geniales", ha rememorado nuestro invitado.

A partir de mañana podrás disfrutar de una nueva edición del programa Prodigios en La 1 de Televisión Española. Un estreno que promete no dejar indiferente a nadie.