Matilde Canelles: "Nos falta información sobre las vacunas"

Matilde Cañeres es bióloga del Instituto Filosofía CSIC: "El certificado de vacunación es algo que necesitaremos en el futuro. Pero en la comunidad ciéntifica estamos preocupados". Ha estado en el programa de Julia Varela, Tarde lo que tarde hablando sobre la incertidumbre a la que nos enfrentamos tras ser vacunados. Habrá que esperar para observar realmente si la persona que ya ha recibido su dosis puede contagiar o no.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su rechazo ante la posibilidad de solicitar el "pasaporte de vacunación" para moverse libremente. Israel es el primer país que ha puesto en marcha este documento entre su población, econtrándose a la cabeza de ciudadanos vacunados. "Les falta información, no sabemos si una persona vacunada puede infectar. Es algo que a día de hoy no está claro. Hay indicios que con alguna de las vacunas se evita la transmisión pero no está demostrado. Ese es el mayor de nuestros problemas", ha asegurado la bióloga.

¿Cómo definir al certificado de vacunación? Todo emana de una confusión etimológica: "El problema es el nombre que le estamos dando. No llamarle pasaporte. Podría ser certificado de vacunación y a esas personas que lo tuviesen se les podría dejar hacer determinadas cosas". Un certificado que en un futuro te lo podrían exigir en el gimnasio, la peluquería... pero ¿y si no lo tienes?: "Sin duda no es el momento de estar pensando en esto porque nos llevará tiempo. De Israel y de Gran Bretaña nos llegará mucha información porque están vacunando de forma masiva. Pero ahora hay que estar a la espera de ver qué les pasa a ellos". Además, hay que tener en cuenta cómo se puede sentir la gente que lo posea, y por supuesto, los que no: "La gente se puede sentir discriminada. Si tú no puedes elegir entre ponerte una vacuna u otra, pro luego dejan pasar a los de una determinada vacuna, pues te puede sentar mal", ha afirmado la inmunóloga.