Pedro Ruiz: "No quiero dejar huella, quiero dejar luces"

Pedro Ruiz es actor, presentador, escritor, compositor, humorista y ahora también director del monólogo que protagoniza, Loc@s. Reír nos cura. Un monólogo en el que interpreta a 20 personajes diferentes y cuyo objetivo principal es que te diviertas y mucho. Así se lo ha contado a nuestros compañeros del programa de RNE, Tarde lo que tarde: "Es un espectáculo sencillo y quiero que la gente se divierta".tirse de risa

La obra está siendo representada en el teatro Marquina, "la vida es una asignatura muy larga y se aprende todos los días". De los personajes que interpreta al menos 15 o 16 son inventados, y de vez en cuando hago un homenaje a alguien como por ejemplo a Sara Montiel. En otra ocasión interpreto a Fernán Gómez, en este caso la voz es muy importante, y si lo dice Fernán Gómez parece más real. Hay de todo, también hay poetas, yo me divierto muchísimo".

Nuestro invitado de hoy también ha tenido experiencias con presidentes del gobierno: "Nunca he votado. respeto mucho a las mayorías pero el gobierno del mundo lo manejan personas que ni salen en fotos ni se les vota. [...] Con el juez garzón hicimos un poblado en Bolivia , en el teatro no hay políticos, ni de izquierdas, ni de derechas, hay espectadores".

A sus 73 años Pedro Ruiz sigue con la misma energía que siempre: "Creo que pasamos por aquí y si logramos dejar un poco de gratitud en el mundo es suficiente ". Con este última obra quiere hacernos reír y lo consigue. Además, en una época como esta nos viene muy bien: "Antes de hacer este espectáculo yo pensé que quería divertirme, yo quiero hacer una cosa en la que pasármela bien. Va de una falla, de divertirte. [...] He tenido al suerte de trabajar con gente importantísima como Berlanga , Alfredo Landa ... pero no soy mitómano, cualquier persona que me enseñe algo me vale" , ha asegurado el artista en el programa de Julia Varela.

"No existen los genios, existen genes"

"Si eres genuino ya eres único. Lo de ser genial es demasiado decir, pero si eres tú mismo aunque te equivoques ya has conseguido bastante, si tus fracasos te pertenecen ya tienes mucho. Una persona inteligente se levanta pronto de un fracaso y una que no lo es no se levanta de un éxito", ha confesado Pedro Ruiz.

Otra de las afirmaciones que nos deja para el recuerdo el actor es la de que hace años aseguró que llevaba 30 años sin hacerse análisis de sangre: "Espero que no me oiga mi veterinario. Soy un poco temerario, me encuentro muy bien, juego al fútbol, y sigo soltero. Todavía no me han vacunado. [...] Que nos vacunen a la velocidad de los algoritmos".