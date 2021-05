Clara Sánchez: "Mientras escribía la novela, pasé miedo"

Sobre la libertad, la mujer, los matrimonios de conveniencia y realidades difíciles habla la escritora, Clara Sánchez, en Infierno en el paraíso, un thriller ambientado en el lujo marbellí. Ha desgranado sus páginas con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE. Un libro que ha sido editado por Planeta.

Se trata de una novela que narra una historia intrigante que envuelve a la familia real saudí y a una joven española que quiere ganarse un dinero extra en verano: "Siempre me han fascinado los años en que nos visitaban los jeques con esa pomposidad. Llegaba el rey con su séquito con mil personas, derrochando, y luego esa mezcla que se producía de gente normal de turistas con aquel mundo mentalmente alejado de nuestra cultura. Los velos integrales y esa riqueza que arrastraba ese poder, esa impunidad...a mí siempre me ha fascinado. Con los jeques y los reyes venían esas mujeres tapadas, que tenían una vida tan distinta a la nuestra".

La obra comienza relatando el lujo, el amor para transformarse en una novela negra : " Mientras la escribía pasé miedo . Tanto Sonia como Amina tienen mucho de mí. Ese brillo que envuelve todo, ese ambiente a ella le atrae mucho y es una trampa para meterla en la boca del lobo. Pero Amina me ha resultado más fácil, al menos, el ponerme en su piel y saber qué es lo que sentía. Se ve atrapada en ese oropel con un marido de 80 años y sin capacidad de decisión . Ella no puede decir nada. Pero Sonia sí que puede decidir.

"Tenemos una mente muy potente en un cuerpo muy caduco"

"No es que tenga mala opinión de los humanos, es que creo que no tenemos solución. No somos lo que parecemos, envidiamos al otro...Tenemos una mente muy potente en un cuerpo muy caduco. No nos da tiempo a conocer nada, es que nos morimos muy pronto", ha asegurado la autora de Infierno en el paraíso.

Clara Sánchez también ha querido reflexionar sobre cómo nosotros hemos empezado a usar la mascarilla a raíz de la pandemia: "No solamente respiramos peor, las palabras tienen que atravesar una tela, estas mujeres siempre están así como si llevaran el confinamiento puesto toda la vida. Es algo que atenta contra los derechos humanos", ha concluído la escritora.

Infierno en el paraíso, la última novela de la escritora Clara Sánchez de la que ya puedes disfrutar.