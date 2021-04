Los secretos del próximo disco de Bombai, 'Camisa de flores'

El grupo Bombai formado por Javi Fernández, Vicente Cervera y Ramón García han estado presentando sus últimos trabajos en el programa de RNE, Tarde lo que tarde. Suenan a playa, a chiringuito, a estar tumbarnos bajo el sol y a un buen rollo que no lo podemos ni resistir. Con el tema en acústico "Solo si es contigo" han empezado esta felícisima charla con Julia Varela:

Han seguido con uno de los temas que más han sonado en todos nuestros altavoces por la buena vibra que transmite, "Vuela":

Después de este inicio melódico y con este rollo beach-pop han tomado asiento frente a los micrófonos de RNE: "Nos conocimos en el colegio. Nos llamamos Bombai porque nosotros sabíamos que éramos los únicos que realmente teníamos esa pasión por la música. Un día decidimos juntarnos porque cada uno teníamos nuestros grupitos y hace cinco años dijimos, si nos mola la música por qué no nos juntamos", ha asegurado Vicente Cervera.

Un cambio de vida radical

A partir de ese momento sus vidas cambiaron para siempre y a mejor. Uno de ellos trabajaba como técnico de mantenimiento, otro en una residencia de la tercera edad y el tercero donde podía: "Nos cambió la vida tanto en lo personal como en lo profesional. Hemos hecho 300 conciertos y todavía hoy lo estamos asimilando. Parecía que Bombai empezaba a despegar y llegó la pandemia. Teníamos 80 conciertos en verano y se tuvieron que anular", confesaban con un punto de nostalgia pero mirando optimistas hacia el futuro.

Tienen una manera de trabajar que con el tiempo han ido adquiriendo muchos más artistas. El no sacar disco e ir sacando singles: "Era nuestra estrategia, no teníamos recursos, para grabar esta canción tuvimos que vender oro, currar mucho, y single a single porque nos costaba dinero. Pero es también una estrategia que no solo nosotros llevamos a cabp. Decidimos sacar seis singles. El disco va a salir pero no sabemos seguro la fecha, aunque queremos que sea en verano", nos adelantaban.