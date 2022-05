Así es el 'sensual' vestido de Nieves Álvarez en Eurovisión 2022

Así de espectacular vemos a Nieves Álvarez, encargada un año más de anunciar los puntos de España en la final de Eurovisión. La modelo y presentadora de Flash Moda siempre utiliza esta ventana al mundo para apoyar y celebrar la moda española. La hemos visto con diseños de Ana Locking, Juan Avellaneda, Claro, Roberto Diz y ahora de Redondo Brand, la firma más solicitada del momento: ¡No hay alfombra roja ni evento en el que no veamos al menos un par de vestidos de Jorge Redondo! Este joven modista ha logrado hacerse un hueco en muy poco tiempo y la colección con la que debutó en MBFW Madrid le está dando muchas alegrías. De ahí viene el vestido de Nieves Álvarez. En la pasarela estaba hecho con un tejido diferente, en un terciopelo dorado, pero ahora el patrón se convierte en una fantasía de satén y tafetán de seda en tono fucsia. "Vino al estudio y estuvimos probando tejidos, haciendo modelaje. Añadimos volumen sobre el vestido del desfile, a ella le encajó y enseguida tuvimos claro el color. Es muy diferente a lo que se suele ver, casi siempre en negro o con tejido metalizado. La idea es romper un poco. Nieves nunca ha llevado nada así y le queda ideal". Y es cierto, con este vestido nos sorprende cambiando de registro. "Me apetecía color y el fucsia es uno de mis colores preferidos. Y tiene ese punto sofisticado, que es muy actual, como estamos viendo entre las cantantes. ¿¡Por qué no dar un punto de sofisticación a la noche!?", dice ella.

Nieves Álvarez es una gran defensora de la moda española, lo hace cada semana en Flash Moda y cada año en esta oportunidad que le brinda el festival de Eurovisión. " Me gusta dar visibilidad a los nuevos talentos y Eurovisión es música, pero también es moda. Tenemos que aprender de los italianos, que los reyes de del marketing, de venderse a sí mismos y vender el made in Italy. Eurovisión es un escaparate mundial y este año Chanel lo está haciendo muy bien, que se viste de Palomo Spain para la final y la hemos visto en la alfombra turquesa con ese sensacional vestido de It-Spain", dice.

Salomé, icono absoluto

Jorge Redondo remarca lo fácil y maravilloso que ha sido trabajar con Nieves Álvarez, a quien apenas conocía. "No nos ha costado nada entendernos. Estoy muy contento porque esta está y se siente segura con el vestido. Y lo más importante, mantiene toda la espectacularidad de Eurovisión", dice. "No nos conocíamos, es verdad, pero ahora la admiración es mutua", añade ella. Y como experta, remarca el excelente trabajo del modista y todo su equipo. "Me ha sorprendido la calidad, la perfección y la minuciosidad que tienen al trabajar".

En estos días, en el taller de Redondo Brand suenan las canciones del festival. "Me gustan mucho Suecia e Italia, aunque estamos muy emocionados con Chanel", nos cuenta y deja claro que su vestido favorito es el de Salomé. Nos desvela también que está empezando a trabajar con cantantes, algo muy distinto a hacer vestidos de alfombra roja. "Ahora lo veo todo diferente, porque prima la comodidad para estar en el escenario, las cremalleras tienen que ser de plástico y no de metal... Yo antes lo veía y no me gustaba, pero ahora lo entiendo. Ahora tengo el punto crítico en otra parte".

Nieves Álvarez en las pruebas en el taller de Redondo Brand RTVE