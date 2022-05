Si la actuación de Serbia en Eurovisión te ha dejado descolocado, sigue leyendo este artículo. Puede que su puesta en escena te haya dejado más confundido todavía, pero el tema que ha presentado al festival es toda una oda a la salud en general y al pelo de Meghan Markle en particular. Se llama “In corpore sano” y la primera estrofa de la canción interpela directamente a la duquesa de Sussex: “¿Cuál es el secreto del cabello saludable de Meghan Markle? ¿Cuál es su secreto?”. La compositora e intérprete del tema, Konstrakta, no sólo se hace la pregunta, sino que también se contesta ella misma: “Creo que es la hidratación profunda”.

Todo esto está traducido literalmente del serbio y de una canción que resalta los problemas de salud de los artistas: “Círculos oscuros alrededor de los ojos indican problemas hepáticos” o “Manchas alrededor de los labios, quizás un bazo agrandado. No es bueno”, son algunos de los versos que emanan de la canción. Además "In corpore sano" también es una crítica al sistema de sanidad de Serbia. Sus cantantes y músicos no cuentan con seguridad social y uno de sus compañeros de grupo falleció recientemente a causa de la leucemia. Así, otra de las estrofas señala directamente este problema:

No tengo tarjeta sanitaria

¿Cómo deberían monitorearme? (En nombre de la salud)

¿Cómo deberían cuidarme? (En nombre de la salud)

La artista es invisible (En nombre de la salud)

No me ves, esa es la magia (En nombre de la salud)

Una artista puede estar sana

Con esta canción tan reivindicativa, la artista Konstrakta ganó la preselección serbia para representar a su país en el Festival de Eurovisión y contó posteriormente los detalles de la letra: “Decidí mencionar a Meghan Markle en la canción porque los periódicos escriben que tiene un cabello hermoso”. Pero, además de su pelo, Meghan Markle aparece en la canción por sus mediáticos problemas con la Familia Real Británica: “Meghan también fue expulsada y nosotros apoyamos a los perseguidos", asegura la intérprete. ¿Te has perdido su actuación? Ya puedes ver el vídeo, ¡dale al play!