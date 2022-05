Los pronósticos se han cumplido. Ucrania se ha proclamado como la gran ganadora del Festival de Eurovisión 2022. Lo ha hecho gracias a la canción "Stefania", del grupo Kalush Orchestra, un tema compuesto originalmente como una dedicatoria a la madre de su líder y con un nuevo significado para el pueblo ucraniano con el inicio de la guerra. Chanel, por otra parte, también ha triunfado en el festival, conquistando un espectacular e histórico tercer puesto. Su canción "SloMo" ha recibido un total de 459 puntos. Nos hemos quedado muy cerquita de Reino Unido, que conquista la plata con 466 puntos.

Se trata del mejor puesto para España en décadas. La última vez que conseguimos entrar en el Top 3 fue en 1995: Anabel Conde consiguió entonces la plata gracias a "Vuelve conmigo". Y ahora, en 2022, Chanel consigue un histórico tercer puesto con "SloMo". Ha obtenido 231 puntos del jurado y 228 del público, un total de 459 puntos con el que rompe el récord de España. Lo ostentaba con 125 puntos Mocedades desde 1973, si bien entonces se utilizaba un sistema de votación distinto. España ha obtenido los 12 puntos del jurado de San Marino, Portugal, Macedonia del Norte, Malta, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia. Solo cinco jurados no han dado puntos a Chanel.

Tras Ucrania, Reino Unido y España encontramos a Suecia (438 puntos) y Serbia (312 puntos), que cierra el Top 5. Italia, la anfitriona, obtiene un sexto puesto. A continuación vemos a Moldavia, Grecia, Portugal y Noruega.

Eurovisión 2022, resumen de la final y clasificación

01.05 ¡España queda tercera! Ucrania gana Increíble tercer puesto para Chanel, una muy merecida posición. España entra así al top 3: la última vez que ocurrió fue en 1995 con Anabel Conde, quien logró un segundo puesto. Y la ganadora es... ¡Ucrania! “���� Kalush Orchestra, los claros favoritos de esta edición, ganan #Eurovision representando a Ucrania con “Stefania”.



00.58 Chanel acaba con 459 puntos Chanel se queda fuera de la carrera por el micrófono de cristal con 459 puntos. Se sitúa segunda por el momento, superada por Ucrania. Falta descubrir su puesto final. ¿Conseguiremos el segundo puesto de Eurovisión 2022?

00.55 Más de 400 puntos del público para Ucrania Ucrania se pone en cabeza al recibir más de 400 puntos del público.

00.51 Serbia se sitúa en cabeza 312 puntos lleva Serbia, adelantando a todos y situándose en cabeza. Todavía quedan todos los favoritos por recibir puntos.

00.50 España ha recibido votos de casi todos los jurados Solo cinco jurados (Finlandia, Letonia, Estonia, Italia y Ucrania) no nos han dado puntos.

00.48 Moldavia recibe más de 200 puntos y nos deja cuartos Moldavia acaba de recibir sus puntos del público y se sitúa de momento en tercera posición, aunque solo por 22 puntos. España todavía no ha recibido sus votos.

00.40 España, tercera del jurado Chanel consigue un total de 231 puntos del jurado y se sitúa en tercera posición. En cabeza, Reino Unido (283 puntos) seguido de Suecia (258 puntos). ¡Todavía quedan las votaciones del público!

00.22 Chanel supera el récord de puntos de España Chanel ya ha superado la barrera de los 125 puntos, el máximo que España ha recibido en su historia. Ocurrió en 1973 con Mocedades y su "Eres tú", cuando el sistema de votación era diferente.

00.12 España, segunda tras la votación de 10 países Ya han votado los jurados de diez países y España se sitúa segunda, justo después de Reino Unido y su "Space Man".

00.04 ¡Primeros 12 puntos de Chanel! San Marino, segundo país en votar, da 12 puntos a Chanel.

00.00 Empiezan los resultados del jurado Comenzamos a escuchar los primeros votos. Recordamos que escucharemos primero a los portavoces de los jurados de todos los países participantes. Más tarde, Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan dirán cuántos puntos ha recibido cada país por parte del público.

23.58 Se cierran las líneas Stop voting now! Ya se ha acabado el tiempo para votar. Los votos del público se sumarán a los del jurado (emitidos durante la celebración del jury rehearsal este viernes), con cada uno un 50%. ¡Muy pronto descubriremos qué país gana Eurovisión 2022!

23.50 Los grandes éxitos de Mika Lo bueno de tener a dos estrellas de la música como presentadores es que podemos disfrutar de sus actuaciones. Al principio de la noche hemos podido escuchar a Laura Pausini y ahora a Mika, quien nos ha maravillado con algunas de sus canciones más famosas. "Love Today", "Grace Kelly", "Yo Yo" y "Happy Ending" han sido los temas que el cantante ha elegido para su medley. ¡Piel de gallina! ¿Qué fue de Mika? La carrera del presentador de Eurovisión 2022 resumida en cinco canciones

23.37 Italia recuerda a su primera ganadora Italia ha ganado Eurovisión en tres ocasiones. Antes de Måneskin lo lograron Toto Cutugno ("Insieme", 1990) y Gigliola Cinquetti ("Non Ho L'étà", 1964). Con solo 14 años, Gigliola Cinquetti se alzó con la victoria y compitió de nuevo en 1974, siendo solo superada por ABBA y "Waterloo", y esta noche vuelve a interpretar el tema con el que dio a Italia su primera victoria.

23.26 Así ha sido la canción de Estonia "Hope" es la canción con la que Stefan representa este año a Estonia. Ya puedes a volver su actuación. 02.00 min Estonia: Stefan canta "Hope"

23.25 Måneskin triunfa con su nuevo single Son los vigentes campeones de Eurovisión y no podían faltar en la gran final de este año. Måneskin ganó con "Zitti e Buoni" y, tras su victoria, el grupo se ha hecho famoso en todo el mundo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio vuelven ahora para presentar en el Pala Olímpico de Turín, como anfitriones, su nueva canción. Así suena "Supermodel".

23.22 Ya disponible la actuación de Polonia Ochman nos ha presentado "River", la canción con la que representa a Polonia. Así ha sido su actuación. 02.00 min Polonia: Ochman canta "River"

23.20 Así ha sido la actuación de Serbia Serbia ha impactado a todos con "In Corpore Sano", la canción de Konstrakta. Ya puedes vovler a ver esta impresionante actuación. 02.00 min Eurovisión 2022 - Serbia: Konstrakta canta "In Corpore Sano" en la final

23.17 Mira otra vez la canción de Australia "Not The Sam" es la propuesta de Sheldon Riley, representante de Australia. Ya está disponible su actuación para que disfrutes de ella todas las veces que quieras. 01.58 min Australia: Sheldon Riley canta "Not The Same"

23.15 Disfruta otra vez de "Space Man" Reino Unido vuela con Sam Ryder y su "Space Man". Ya puedes ver de nuevo su actuación. 02.00 min Eurovisión 2022 - Reino Unido: Sam Ryder canta "SPACE MAN" en la final

23.14 Estonia cierra con Almería las actuaciones "SloMo" no es la única representación de nuestro país en Eurovisión 2022, y es que la actuación de Estonia tiene un pedacito de España. Concretamente del desierto de Tabernas, en Almería, donde fue rodado el videoclip de "Hope" y que podemos ver en las imágenes de la pantalla. Stefan, el representante de Estonia, cierra las actuaciones participantes con este canto a la esperanza. ¡Almería en Eurovisión! Actuación de Estonia en la 2ª Semifinal

23.11 Ya puedes volver a ver la actuación de Suecia Cornelia Jakobs es una de las favoritas para ganar con "Hold Me Closer". Así ha sido la actuación de Suecia. 02.00 min Eurovisión 2022 - Suecia: Cornelia Jakobs canta "Hold Me Closer" en la final

23.10 Súbete otra vez al tren de Moldavia "Trenuletul" es la canción que lleva Moldavia este año a Eurovisión. Ya puedes volver a ver la actuación de Zdob si Zdub & Advahov Brothers. 02.00 min Eurovisión 2022 - Moldavia: Zdob ¿i Zdub & Advahov Brothers canta "Trenule¿ul" en la final

23.09 Serbia lleva el latín a Eurovisión... y a Meghan Markle Pocas formas más impactantes hay de comenzar una canción que mencionando a Meghan Markle. La referencia a la duquesa de Sussex es solo una de las cosas que llaman la atención de la actuación de Serbia. Con título y parte de la letra en latín, Konstrakta presenta "In Corpore Sano". Su coreografía de lavado de manos y toallas no deja a nadie indiferente. Eurovisión | ¿Tú tampoco has entendido la canción de Serbia?

23.06 Así ha cantado Grecia Preciosa ha sido la actuación de Amanda Tenfjord. Grecia compite con "Die Together", una canción que ya puedes volver a escuchar. 02.00 min Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord canta "Die Together"

23.05 Polonia impresiona con su tormenta Ucrania, Reino Unido, Suecia e Italia son nuestros mayores y más claros rivales en Eurovisión, pero también hay otros países a los que no debemos perder de vista. Polonia es uno de los que podría dar la sorpresa. "River" es la canción que defiende su representante, Ochman, durante la final.

23.00 Ya disponible la actuación de Islandia Así han cantado Systur, las representantes de Islandia. "Með Hækkandi Sól" es su propuesta. 02.00 min Eurovisión 2022 - Islandia: Systur canta "Með Hækkandi Sól" en la final

22.59 Así ha sido la actuación de Azerbaiyán "Fade To Black" es la propuesta de Nadir Rustamli, de Azerbaiyán. Vuelve a ver su actuación. 02.00 min Azerbaiyán: Nadir Rustamli canta "Fade To Black"

22.58 Reino Unido nos lleva al espacio El año pasado Reino Unido no logró estrenarse en el marcador, pero todo apunta a que esta noche va a ser todo lo contrario. Sam Ryder parte como uno de los grandes favoritos para ganar este año y lo hace con "Space Man". Él, sin embargo, le resta importancia en una entrevista de RTVE.es: "Es fácil emocionarse con las encuestas, los números son divertidos, pero no puedes fiarte mucho de ellos". Sam Ryder (Reino Unido): "No le doy importancia a las encuestas"

22.54 Así ha cantado Bélgica "Miss You" es la canción con la que compite Bélgica junto a Jérémie Makiese. Ya puedes volver a ver su actuación. 02.00 min Eurovisión 2022 - Bélgica: Jérémie Makiese canta "Miss You" en la final

22.53 Australia se emociona y nos emociona Australia vuelve a la final de Eurovisión tras su ausencia en la pasada edición. Montaigne no logró clasificarse con "Technicolour", la única vez desde que el país comenzase a participar en 2015. Sheldon Riley representa a Australia esta noche con "Not The Same", un tema muy personal con el que echa la vista atrás a su infancia y reivindica que todos somos diferentes.

22.48 Así ha sido la canción de Lituania "Sentimentai" ha sido la canción que Monika Liu nos ha cantado. Vuelve a ver la actuación de Lituania. 02.00 min Eurovisión 2022 - Lituania: Monika Liu canta "Sentimentai" en la final

22.47 Escucha de nuevo "Rockstars" Alemania presenta este año "Rockstars", que defiende Malik Harris. Ya puedes volver a ver su actuación. 02.00 min Alemania: Malik Harris canta "Rockstars"

22.46 Suecia maravilla de la mano de Cornelia Jakobs Suecia es uno de los países que más veces ha ganado Eurovisión, con seis victorias. Solo le supera Irlanda, pero este año podría igualar su récord de siete victorias gracias a "Hold Me Closer". Ganadora de la OGAE Poll, Cornelia Jakobs es una de las favoritas para alzar el micrófono de cristal en esta 66ª edición del festival, un momento con el que podría llevar a su país a hacer historia. ¿Por qué Suecia es tan favorita? ¿Qué lleva a Eurovisión?

23.45 Así ha sido la actuación de Ucrania Kalush Orchestra ha cantado sobre el Pala Olimpico "Stefania". Es la propuesta de Ucrania, la gran favorita de las casas de apuestas. 02.00 min Eurovisión 2022 - Ucrania: Kalush Orchestra canta "Stefania" en la final

23.44 Vuelve a ver la actuación de Países Bajos "De Diepte" es la propuesta de Países Bajos este año. Así la ha cantado S10, su representante. 02.00 min Países Bajos: S10 canta "De Diepte"

22.43 Emociónate de nuevo con "Brividi" Así ha sido "Brividi", la canción con la que Mahmood y Blanco representan este año a Italia. Ya puedes volver a ver su actuación. 02.00 min Italia: Mahmood & Blanco canta "Brividi"

22.42 Próxima estación: Moldavia De Chisinau a Turín va el tren que conducen Zdob şi Zdub & Advahov Brothers. Los representantes de Moldavia derrochan energía y alegría con cada nota de "Trenulețul", y ojo, porque no es la primera vez que Zdob şi Zdub participan en Eurovisión. Fueron los protagonistas del debut de Moldavia en el festival en 2005 ("Boonika Bate Toba", 6º puesto) y regresaron en 2012 con "So Lucky" (12º puesto).

22.37 Islandia hace que salga el sol La complicidad de las integrantes de Systur traspasa la pantalla, y es que Sigga, Beta y Elín son hermanas. Defienden sobre el escenario del Pala Olimpico de Turín la canción "Með Hækkandi Sól", con la que representan a Islandia en su idioma. 22.32 Grecia nos vuelve a conquistar Todos los ojos se pusieron sobre Amanda Tenfjord este martes cuando la representante de Grecia adelantó a Chanel en las casas de apuestas. Ocurrió poco antes de que actuara en la primera semifinal, aunque después volvieron a bajar sus probabilidades de alzarse con el triunfo en la gran final. "Die Together" es la emotiva balada que defiende la joven.

22.27 Bélgica arrasa Bélgica tiene nuevo representante tras el grupo Hooverphonic: se llama Jérémie Makiese y eligió Eurovisión por encima del fútbol, y es que era portero de un equipo. Participa con "Miss You", aunque parece que a quien "echa de menos" es a Marta Sango. "Tiene ojos de tigre y yo soy un tigre así que me encanta", llegó a decir sobre la cantante española. Eurovisión | ¿Qué 'rollito' se traen el representante de Bélgica y Marta Sango?

22.24 Azerbaiyán emociona "Fade To Black" es la propuesta de Azerbaiyán este año. Nadir Rustamli luce su gran voz en esta poderosa balada con la que logró clasificarse en la segunda semifinal. Azerbaiyán participa en Eurovisión desde 2008 y apenas unos años después, en 2011, consiguió su primera victoria (y última, por el momento) gracias a "Running Scare".

22.20 Lituania cautiva Es el turno de Monika Liu, la carismática abanderada de Lituania. Su canción, "Sentimentai", se encuentra íntegramente en lituano, algo que no ocurría desde el debut de este país báltico en el certamen. En aquella primera participación, en 1994, concursaron con el tema "Lopšinė Mylimai".

22.16 Alemania quiere brillar como una estrella de rock "Look where we are, we used to be the rockstars". Así comienza Malik Harris la canción con la que intentará que Alemania vuelva a estar en lo más alto de la tabla de votaciones. "Rockstars" sucede a "I Don't Feel Hate", el tema buenrollista con el que Jendrik acabó en penúltima posición el año pasado. ¿Conseguirá Alemania recuperar los buenos puestos de Michael Schulte, Roman Lob o incluso Lena?

22.10 ¡Revive el Chanelazo! Chanel se ha marcado el 'chanelazo' definitivo. Ya puedes ver en bucle la actuación con la que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¡SloMo! Así ha sido la actuación de Chanel en Eurovisión, que se queda con el 3º puesto. ¡Mira el vídeo completo!

22.08 Ucrania, la gran favorita Son los grandes favoritos de las casas de apuestas para ganar Eurovisión. Compuesta antes de que estallase la guerra en Ucrania, "Stefania" está dedicada a la madre del líder del grupo Kalush Orchestra, Oleg Psyuk. Su actuación ya fue una de las más esperadas de la primera semifinal y esta vez no podía ser menos. Eurovisión | Ucrania saca a su grupo de la guerra para luchar contra Putin

22.06 Países Bajos se adentra en la profundidad Del baile y la pirotecnia de "SloMo" pasamos a una propuesta minimalista. Se trata de "De Diepte", la canción con la que S10 representa a Países Bajos. Este país fue precisamente el anfitrión de la última edición, aunque no tuvieron mucha suerte en el marcador: Jeangu Macrooy recibió 11 puntos del jurado y ninguno del público, acabando en el puesto 23º.

22.05 Ya disponible la actuación de Armenia Rosa Linn nos ha cantado "Snap". Así ha sido la actuación de Armenia. 02.00 min Eurovisión 2022 - Armenia: Rosa Linn canta "Snap" en la final

22.04 Espectacular Chanel Chanel nos ha dejado a todos con la boca abierta. El listón estaba muy alto, pero sin duda esta noche lo ha superado. Chanel ha brillado como nunca con su traje de Palomo Spain, rodeada como siempre por los bailarines Exon Arcos, Pol Soto, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez. Juntos han firmado una actuación que pasará a la historia... ¿España 2023?

21.59 Chanel sale a comerse el escenario ¡Llegó la mami! Es el momento de ver el momento más esperado de la noche. Chanel sale al escenario del Pala Olimpico dispuesta a conquistar Europa (y Australia) y convencerles de que "SloMo" tiene que ganar Eurovisión 2022.

21.56 Italia nos da escalofríos Llega el momento de escuchar a los anfitriones. Tras representar a Italia en 2019 con "Soldi", Mahmood regresa al festival. La última vez consiguió quedar en segunda posición y esta parte como uno de los favoritos de las casas de apuestas. Sin embargo, en esta ocasión no se encontrará solo: le acompaña Blanco. Juntos ganaron el Festival de Sanremo con "Brividi"... ¿Podrán ganar el de Eurovisión? Mahmood, el italiano por el que Eurovisión suspira, otra vez

21.53 Disfruta de nuevo de Noruega Derroche de energía con Subwoolfer y su "Give That Wolf a Banana". Así ha sido la actuación de Noruega. 02.00 min Noruega: Subwoolfer canta "Give That Wolf A Banana"

21.51 Vuelve a ver la actuación de Francia "Fulenn" es la propuesta de Alvan y Ahez, los representantes de Francia. 02.00 min Eurovisión 2022 - Francia: Alvan & Ahez canta "Fulenn" en la final

21.50 Armenia nos invita a su casa Tras la victoria de Maléna con "Qami Qami", Armenia será el país que organice este año Eurovisión Junior. Antes de volar a Ereván, el país ya nos invita a su casa con "Snap". La original actuación de Rosa Linn nos transporta a una habitación con todo cubierto de notas en blanco, una puesta en escena sin duda muy llamativa.

21.48 Disfruta de nuevo de la actuación de Laura Pausini ¿Todavía sigues con alguna de las canciones que ha cantado Laura Pausini en la cabeza? Ya puedes ver una vez más su impresionante medley.

21.46 Ya disponible la actuación de Suiza Marius Bear nos ha emocionado con "Boys Do Cry", la propuesta de Suiza para Eurovisión. Ya puedes volver a verla. 02.00 min Suiza: Marius Bear canta "Boys Do Cry"

21.45 El misterio de Noruega El misterio rodea a Subwoolfer, el grupo que representa a Noruega este año: ¿Quiénes son DJ Astronaut y los lobos Keith y Jim? Aunque todavía no sabemos quiénes se encuentran detrás de este vestuario tan peculiar (¿lo descubriremos esta noche?), sí estamos seguros de que "Give That Wolf a Banana" hará bailar y disfrutar a todo el mundo. Los vestuarios más extravagantes en Eurovisión 2022

21.42 Así ha sido ha cantado Finlandia The Rasmus han traído el rcok con "Jezebel". Vuelve a ver la actuación de Finlandia. 02.00 min Eurovisión 2022 - Finlandia: The Rasmus canta "Jezebel" en la final

21.40 Francia apuesta por el bretón Primer país del Big Five en actuar. Francia presenta de la mano de Alvan y Ahez la canción "Fulenn", que se encuentra en bretón. No es, sin embargo, la primera vez que el idioma llega a Eurovisión, aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces. Ya en 1996 se pudo escuchar el bretón con el tema "Diwanit Bugale", interpretado por Dan Ar Braz et l'Héritage des Celtes. Acabaron en el puesto 19 de 23 participantes.

21.39 Vuelve a ver la actuación de Portugal Maro nos envuelve con la nostalgia de su canción "Saudade, Saudade". Así ha sido la actuación de Portugal. 02.00 min Portugal: MARO canta "Saudade, Saudade"

21.38 Suiza nos conmueve "Boys Do Cry" es la reivindicación con la que Marius Bear representa este año a Suiza. Al país le ha ido muy bien en Eurovisión en los últimos años: Luca Hänni obtuvo en 2019 un cuarto puesto y Gjon's Tears lo mejoró en 2021 con el bronce.

21.35 Revive la actuación de Rumanía ¡Hola, mi bebébé! WRS ha triunfado con "Llámame". Así ha sido la actuación de Rumanía. 02.00 min Eurovisión 2022 - Rumanía: WRS canta "Llámame" en la final

21.22 Rumanía le da un toque español Es casi imposible que no te suene la propuesta de Rumanía: "Llámame" ha revolucionado a los fans españoles desde que WRS la presentase en su preselección nacional. ¿Por qué? Su pegadizo estribillo en español, su baile y sus aires flamencos la hacen inolvidable. Además, WRS ha roto con esta canción la mala racha de Rumanía en el festival, ya que el país se clasificó para la final por última vez en 2017. Hola, mi bebebé, ¿la canción más pegadiza de Eurovisión 2022?

21.18 República Checa enciende todas las luces ¡Menuda forma de empezar! República Checa es el primer país en actuar esta noche y lo ha hecho al más alto nivel. La banda We Are Domi nos ha cegado con su gran despliegue de luces, y eso que la canción se llama "Lights Off". República Checa nunca ha ganado el certamen desde que comenzase a participar en 2007. La vez que más cerca se encontraron del micrófono de cristal fue en 2018, con Mikolas Josef y "Lie To Me", una canción con la que lograron el sexto puesto.

21.16 Chanel, emocionada al ver su pueblo Chanel no podía evitar emocionarse al ver a su pueblo pocos minutos antes de subir al escenario del Pala Olimpico. En Olesa de Montserrat pasó su infancia y se le han saltado las lágrimas al ver el apoyo que recibe. Las lágrimas de Chanel al ver a su pueblo antes de actuar en la Final de Eurovis

21.09 Los concursantes entran al escenario Tras la increíble actuación de Laura Pausini, vamos con el clásico desfile de banderas, con el que Turín da la bienvenida a los finalistas de Eurovisión. Entre ellos se encuentra, por supuesto, Chanel, a quien volveremos a ver más tarde cuando interprete "SloMo".



21.07 Laura Pausini nos deja con la boca abierta Laura Pausini presenta junto a Mika y Alessandro Cattelan el programa, y qué mejor forma de dar comienzo a la noche que con una actuación suya. Entre sus canciones se encuentran "La soledad", "Se fue" o "Entre tú y mil mares", grandes éxitos con los que la intérprete italiana se ha sabido ganar el corazón de muchísimas personas. Laura Pausini nos ha dejado a sus pies con un medley de los temas "Bienvenido", "Le cose che vivi", "Io canto", "La solitudine" y "Scatola". Laura Pausini arrasa en Eurovisión con esta actuación que quedará para la historia. ¡Mira el vídeo!

21.05 España cantará en la décima posición 25 países participan esta noche en la final de Eurovisión, que abrirá Finlandia (The Rasmus, "Jezebel") y cerrará República Checa (We Are Domi, "Lights Off"). En décima posición actuará Chanel junto a su equipo de baile, Exon Arcos, Pol Soto, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez. Se trata de la misma posición en la que cantaron los ganadores de 2004 (Ruslana) y 2015 (Måns Zelmerlöw). Justo antes de escuchar "SloMo" disfrutaremos de "Brividi" (Italia, Mahmood y Blanco) y después "De Diepte" (Países Bajos, S10), dos baladas. Chanel actuará en el puesto 10 de Eurovisión. ¿Nos beneficia o perjudica? DANIEL BORREGO ESCOT (Enviado especial a Turín)

21.03 ¿Y si gana Chanel? Este año Chanel parte como una de las favoritas... ¿qué ocurriría si España ganase el certamen? ¿Estaríamos preparados para organizarlo? Por supuesto que sí. Las claves nos las han dado Eva Mora, jefa de la delegación, y María Eizaguirre, Directora de Comunicación y Participación de RTVE. ¿Qué pasaría si Chanel gana Eurovisión 2022? Santiago Pérez Payá