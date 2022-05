Chanel actuará en el puesto 10 en la final de Eurovisión 2022

Chanel Terrero, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, actuará en la posición número 10 en la Final de Eurovisión 2022 que abrirá República Checa y cerrará Estonia.

El azar determinó el sábado pasado que Chanel acutaría en la primera mitad del sábado, pero esta noche, tras conocer los clasificados de la segunda semifinal, la RAI y los productores de la UER, encabezados por Martin Österdahl, han asignado un puesto a cada país con el objetivo de ofrecer el mejor show televisivo. Chanel se subirá al escenario del Pala Olimpico de Turín para darlo todo con su "SloMo" el próximo sábado 14. La representante española intentará lograr uno de los mejores resultados de España de la última década.

00.58 min Eurovisión 2022 - España: Chanel canta "SloMo" en la semifinal 2

Chanel cantará en la décima posición, el mismo puesto con el que Måns Zelmerlöw logró la sexta y hasta el momento última victoria de Suecia en Eurovisión con "Heroes". El año pasado fue Grecia quién actuó en la posición número 10. Stefania con su "Last Dance" terminó décima con 190 puntos. España ha cantado en esta posición en tres ocasiones más: En 1981 con Baccheli "Y solo tú", en 1997 con Marcos Llunas "Sin rencor" y en 2005 con Son de Sol "Brujería".

Chanel actuará en el puesto 10 de la Gran Final de Eurovisión 2022

We Are Domi de la República Checa serán los encargado de abrir la Gran Final de Eurovisión 2022, mientras que Stefan pondrán el broche final a la 66ª edición del certamen europeo. Los grandes favoritos de la edición actuarán en las siguientes posiciones: Mahmood & Blanco de Italia cantarán "Brividi" en la 9ª posición, Cornelia Jakobs de Suecia cantará "Hold Me Closer" en la 20ª posición, Sam Ryder del Reino Unido cantará "SPACE MAN" en la 22ª posición y Kalush Orchestra de Ucrania cantará "Stefania" en la posición número 12.

Orden completo de actuación de los 26 participantes 1. República Checa: We Are Domi – Lights Off 2. Rumanía: WRS – Llámame 3. Portugal: MARO – Saudade, Saudade 4. Finlandia: The Rasmus – Jezebel 5. Suiza: Marius Bear – Boys Do Cry 6. Francia: Alvan & Ahez – Fulenn 7. Noruega: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana 8. Armenia: Rosa Linn – Snap 9. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi 10. España: Chanel – SloMo 11. Países Bajos: S10 – De Diepte 12. Ucrania: Kalush Orchestra – Stefania 13. Alemania: Malik Harris – Rockstars 14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai 15. Azerbaiyán: Nadir Rustamli – Fade To Black 16. Bélgica: Jérémie Makiese – Miss You 17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together 18. Islandia: Systur – Með Hækkandi Sól 19. Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul 20. Suecia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer 21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same 22. Reino Unido: Sam Ryder – SPACE MAN 23. Polonia: Ochman – River 24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano 25. Estonia: Stefan – Hope