El Festival de Eurovisión siempre ha sido sinónimo de espectáculo, pero San Marino este año se ha propuesto llevarlo al máximo nivel. De su actuación, solo hemos podido ver una pequeña parte que nos ha servido para quedarnos con ganas de más. Al más puro estilo Måneskin, Achille Lauro, su representante, se presenta al certamen para rompernos los esquemas. Enfundado en un mono con transparencias y bien de brilli brilli, obra de Alessandro Michele, director creativo de la casa Gucci, pisa con fuerza el escenario del Pala Alpitour de Turín, que se tiñe de rojo para dar paso al show de San Marino. Una estética muy rockera a la vez que sensual.

Achille Lauro, representante de San Marino EBU / NATHAN REINDS

No sin su sombrero de cowboy y su boa de plumas, ¿qué más sorpresas nos tiene preparadas? Su intención es no dejarnos indiferentes y parece que lo van a conseguir. La pirotecnia y el fuego quedan relegados a un segundo plano, y es que Achille Lauro se come el escenario con su presencia. Mientras él interactúa con uno de los guitarristas, dos músicos permanecen encerrados en una jaula. La guinda del pastel es el toro mecánico sobre el que se sube para terminar su actuación.

El artista tiene la capacidad de hipnotizar al público a ritmo de "Stripper", el tema que defenderá este jueves en la Segunda Semifinal. Todo apunta a que podría ser uno de los contrincantes de Chanel y pasar a la gran Final. ¡No te lo puedes perder! Consulta aquí la agenda semanal de Eurovisión 2022.