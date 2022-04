Achille Lauro ha cumplido su sueño. El cantante de rock tenía claro que quería participar en el Festival de Eurovisión 2022 y por fin lo ha conseguido. Si hace tan solo unas semanas terminó en el Bottom 5 del Festival de San Remo con el tema "Domenica" (feat. Harlem Gospel Choir), artista ha logrado el triunfo en la preselección Una voce per San Marino con el tema "Stripper".

Así el artista natural de Verona se convierte en el representante de la Serenísima República con una canción al más puro estilo Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021 con "Zitti e buoni". Achille Lauro competirá en la Segunda Semifinal de Turín, que tendrá lugar el jueves 12 de mayo.

Una Voce Per San Marino es una de las selecciones nacionales más prestigiosas y exigentes de Europa. Este año han participado un total de 76 participantes, aunque sólo 18 consiguieron llegar a la gran final tras los seis primeros espectáculos. Finalmente, Achille Lauro se impuso a sus compañeros gracias a la votación de un jurado profesional compuesto por compuesto por Mogol (compositor), Simon Lee (director, compositor y arreglista), Clarissa Martinelli (locutora de radio), Dino Stewart (director general de BMG Italia) y Susanne Georgi (Andorra 2009).

Entre los finalistas se encontraba la española Cristina Ramos, que su tema pop-lírico "Heartless Game" no convenció a los expertos y se cayó en la primera eliminatoria de la noche.

La gala, emitida por la emisora SMRTV, fue presentada por Senhit (San Marino 2011, 2020 y 2021) y Jonathan Kashanian en el Teatro Nuovo en la ciudad sammarinesa de Dogana. El cantante italiano Al Bano (representante de Italia en ESC 1976 y 1985) actuó en el intervalo de la final.

Letra de "Stripper"

È uno strip club

Questo amore è uno strip club, yeah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, call me

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Madonna, che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha 600 cavalli

Il suo beagle

È il mio Personal Jesus

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is lovе

Ma che stupida voglia che ho

Madonna, che donna chе sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

Oh no, no, no, no

Oh no, no, no, no

Oh

Ma che stupida voglia che ho

(All I need is love)

Ma guarda che donna che sono

(All I need is love)

Nessuno mi può giudicare

(All I need is love)

Ti fidi di me?

(All I need is love)

Che stupido uomo

I don’t know