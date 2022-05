¡Menuda noche nos espera! El Pala Olímpico de Turín celebra este jueves la segunda semifinal de Eurovisión. El programa promete mucha diversión a la par que tensión, y es que 18 países se juegan su paso a la gran final de este sábado. Entre ellos se encuentran favoritos como Suecia, Polonia, Serbia o Australia, que competirán por hacerse con una de las últimas diez plazas disponibles. ¿Quiénes se unirán a los clasificados del martes?

Pero el gran momento de esta segunda semifinal sin duda será la aparición de Chanel, nuestra representante. Aunque España pasa directamente a la final como miembro del Big Five, sí votará en esta segunda semifinal, en la que podremos ver además un fragmento de la actuación de "SloMo". Como ella, también acudirán como invitados Malik Harris, de Alemania, y Sam Ryder, de Reino Unido. El británico se sitúa ahora mismo como uno de los favoritos de las casas de apuestas, donde Chanel se mantiene quinta.

En directo, la segunda semifinal de Eurovisión 2022

21.32 Malta ilumina el Pala Olímpico Turín recibe con los brazos abiertos a la representante de Malta. La sucesora de Destiny no es ninguna desconocida para el público italiano: Emma Muscat puede presumir de tener una carrera de éxito en el país anfitrión, con canciones con millones de visualizaciones en YouTube. Esta noche presenta "I Am What I Am", un tema al que acompaña una puesta en escena muy luminosa que recuerda al sol.

21.30 Ya puedes volver a escuchar a Serbia Si eres fan de Konstrakta e "In Corpore Sano", puedes volver a disfrutar de su actuación. 01.59 min Konstrakta, representante de Serbia en Eurovisión 2022, interpreta "In Corpore Sano" en la segunda semifinal.

21.29 Bienvenidos al circus de Georgia En quinto lugar sale al escenario un grupo muy peculiar. Se trata de Circus Mircus y representa a Georgia con la canción "Lock Me In". Su vestuario es uno de los más llamativos de toda la edición, empezando por la barba de flores que luce uno de sus miembros. Mantienen su rostro cubierto, como también los lobos de Noruega, uno de los artistas clasificados para la gran final de Eurovisión. ¿Les traerá la misma suerte? Los vestuarios más extravagantes en Eurovisión 2022 21.26 Azerbaiyán conmueve con "Fade To Black" Primera gran balada de la noche. Nadir Rustamli ha dejado sin palabras al público del Pala Olímpico con su gran voz, que exhibe en la canción "Fade To Black". La propuesta de Azerbaiyán opta por una puesta en escena dramática centrada en unas escaleras en las que el cantante y otro hombre bailan. No es uno de los grandes favoritos de las casas de apuestas, pero ¿podrá dar la sorpresa y ser el dark horse de la semifinal?

21.24 Vuelve a ver la actuación de Israel Así ha sido la actuación con la que Michael Ben David ha dejado a todos con la boca abierta. 02.00 min Eurovisión 2022 - Israel: Michael Ben David canta "I.M" en la semifinal 2

21.23 ¡Ya puedes ver la actuación de Finlandia! ¿Te has quedado enganchado a The Rasmus y su "Jezebel"? Puedes volver a ver ahora su actuación. 02.00 min The Rasmus, representante de Finlandia en Eurovisión 2022, interpreta "Jezebel" en la segunda semifinal.

21.21 Serbia impacta en latín "¿Cuál es el secreto del cabello saludable de Meghan Markle?", se pregunta Konstrakta nada más empezar su actuación. "In Corpore Sano" nos da la respuesta. Aunque resulte sorprendente esta referencia a la duquesa de Sussex, no es lo más llamativo de la propuesta de Serbia. Su coreografía, rodeada de toallas y con el lavado de manos de Konstrakta como protagonista, no deja a nadie indiferente. ¿Por qué Serbia habla de Meghan Markle en su canción de Eurovisión?

21.17 Israel quiere la corona Tras el "Set Me Free" de Eden Alene, Israel apuesta por "I.M", otra canción muy animada con la que tratarán de pasar a la final. Michael Ben David lo da todo sobre el escenario: baila, canta y no parece cansarse. Se trata de una actuación potente en la que destaca también su realización y puesta en escena, que oculta con la pantalla trasera de focos la estructura del sol cinético. El sol se mantendrá inmóvil para todas las actuaciones de los países concursantes, como ha explicado a RTVE.es Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión. Martin Österdahl, responsable de Eurovisión, se pronuncia sobre el problema técnico que afecta al escenario EQUIPO EUROVISIÓN RTVE (Enviado especial a Turín)

21.12 Turín vive el rock de Finlandia Las actuaciones de los países concursantes arrancan de la mano de Finlandia. Puede que te suenen las caras de The Rasmus, porque es probable que hayas escuchado una de sus canciones o incluso más. ¿La más famosa? "In The Shadows". Este año concursan en Eurovisión con una canción que es puro rock, "Jezebel", y con la que inundan el Pala Olímpico de globos, negro y amarillo. Eurovisión | Por qué conoces ya a los de Finlandia, con qué canción lo petaron ya

21.05 ¿Qué países actúan esta noche? Los fineses The Rasmus serán los encargados de abrir esta segunda semifinal con "Jezebel". Después escucharemos a Israel, Serbia, Azerbaiyán, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte, Estonia, Rumanía, Polonia, Montenegro, Bélgica, Suecia y República Checa, que pondrá el broche de oro al programa de hoy. ¿Los favoritos para pasar a la final? Entre ellos nos encontramos a Cornelia Jakobs, de Suecia, ganadora de la OGAE Poll 2022. Recuerda que España vota esta noche. Jury Rehearsal 2ª Semifinal