Ser miembro del Big Five tiene sus privilegios, como por ejemplo, acceder directamente a la Final del Festival de Eurovisión. Por esa razón, no hemos visto a Chanel jugarse su plaza en ninguna de las Semifinales, pero sí ha hecho acto de presencia durante la gala. ¡Y menudo derroche de estilo! Enfundada en un esmoquin blanco y rosa cubierto de lentejuelas, firmado por la diseñadora Isabel Zapardiez, ha pisado el escenario del Pala Olímpico de Turín. Igual que ella, otros países miembros del Big Five han estado allí, el representante de Reino Unido, Sam Ryder, y también el de Alemania, Malik Harris.

Chanel con el esmoquin de Isabel Zapardiez

Durante la gala hemos podido ver un minuto de su actuación, que ha dejado al público anonadado. Abanico en mano y derroche de sensualidad, un auténtico espectáculo que nos ha dejado con ganas de más.

Chanel suena como una de las posibles ganadoras del Festival de Eurovisión 2022. Las casas de apuestas la colocan en el top 5 y los halagos de la prensa internacional nos hacen pensar que podría llevarse a casa el Micrófono de Cristal. La intérprete de "SloMo" prometió dar el show y quedar primera antes de poner un pie en Turín, ahora ese sueño podría hacerse realidad. "¿Cuál fue la última vez que España ganó Eurovisión?", le preguntó Laura Pausini en durante uno de los tantos ensayos. La representante española tiró entonces de ingenio para responderle: "Eh... ¿2022?".