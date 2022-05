Ya conocemos a los últimos 10 países que competirán el sábado por el micrófono de cristal. Esta noche hemos vivido en Italia la segunda y última semifinal de Eurovisión 2022. En el Pala Olímpico de Turín, 18 países se han enfrentado por las diez últimas plazas de la Gran Final del próximo sábado 14 de mayo. Suecia, Polonia y Serbia partian como las grandes favoritas de la noche y no han decepcionado. Por su parte, Australia, Estonia, República Checa, Finlandia, Bélgica, Azerbaiyán y Rumanía también han logrado clasificarse. A todos ellos los veremos en la Gran Final de Eurovisión 2022 junto a Chanel, que ha podido actuar hoy durante la Segunda Semifinal, al resto del Big Five y a los finalistas de la primera Semifinal.

Si te has perdido la Segunda Semifinal, puedes repasar todo lo que ha sucedido con comentarios y fotografías en el siguiente minuto a minuto. O si lo prefieres, puedes verla de nuevo en RTVE Play. La segunda de las tres galas del festival ha estado presentada nuevamente por Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan.

Suecia: Cornelia, rumbo a la séptima victoria sueca en Eurovisión Tenia que estar sí o sí en la Gran Final de Eurovisión. Cornelia Jakobs, ganadora de la última edición del Melodifestivalen, intentará el sábado lograr la séptima victoria para Suecia en el certamen europeo. La sueca ha interpretado sobre el escenario de Turín la desgarradora balada "Hold Me Closer", una canción que habla de una ruptura amorosa que ella vivió en primera persona. Una canción escrita desde el corazón con una puesta en escena sencilla, intimista, cercana y muy conmovedora. Los planos cortos que Cornelia Jakobs tiene mientras canta consiguen traspasar la pantalla y conectar con el espectador en los tres minutos de actuación. Una actuación envolvente que podría convertirse en la ganadora de la 66ª edición del festival de Eurovisión. 02.00 min Eurovisión 2022 - Suecia: Cornelia Jakobs canta "Hold Me Closer" en la semifinal 2

Polonia: una de las voces más increíbles de la edición El polaco Krystian Ochman estará en la final de Turín. Polonia no estaba presente en una final del certamen europeo desde Kiev 2017 con Kasia Mos. El efecto lluvia, al estilo "Dancing in the rain" de Ruth Lorenzo, y el derroche vocal del polaco han cautivado al público y jurado de Europa. Polonia ha apostado por una escenografía lúgubre con unos efectos visuales que no han acabado de convencer a la prensa acreditada y que, por momentos, te sacan de la atmósfera intimista de la canción. Sin embargo, el directo de Ochman es impresionante y "River" es una balada de manual que no necesita artificios para brillar. 02.00 min Ochman, representante de Polonia en Eurovisión 2022, interpreta "River" en la segunda semifinal.

Australia: vuelve a la Gran Final tras un año de ausencia Sheldon Riley ha vuelto a colar a Australia en la final de Eurovsión con la balada "Not The Same". Tras pinchar el año pasado con Montaigne, los australianos volverán a cantar en la Gran Final de Eurovisión el próximo sábado. El australiano ha conseguido traspasar la pantalla y emocionar con su voz a todo el Pala Olímpico de Turín. La elegante escenografía de Sheldon ha transmitido a la perfección el mensaje de su canción, que es el de aceptarse a uno mismo, y que enfatiza con la particular máscara de pedrería que lleva prácticamente durante toda la canción. A destacar también su vestuario y la teatralización de su puesta en escena. 02.00 min Sheldon Riley, representante de Australia en Eurovisión 2022, interpreta "Not The Same" en la segunda semifinal.

Serbia: ¿el 'dark horse' de la edición? Ha sido una de las actuaciones más aplaudidas de la noche. Konstrakta ha traído al Pala Olímpico de Turín una de las acutaciones más hipnóticas de la edición. La de Serbia crea una atmósfera única y muy diferente a la del resto de participantes de este año. Su candidatura "In corpore sano" habla sobre la importancia de la salud pública. Su puesta en escena es arriesgada y minimalista, tan solo una mesa, unas toallas y una palangana. Sobre el escenario la han acompañado sus coristas que también interactúan con ella. En la sala de prensa de Turin muchos han calificado la propuesta de Serbia como el 'dark horse' de la edición... Tendremos que esperar al sábado para averigurarlo. 01.59 min Konstrakta, representante de Serbia en Eurovisión 2022, interpreta "In Corpore Sano" en la segunda semifinal.

República Checa: los chechos nos traen la propuesta más electrónica Es la cuarta final de la República Checa en sus últimas seis participaciones. Los checos llevan un par de años trabajando muy duro y eso se nota. Es la propuesta más electrónica de la edición y entre tanta balada en la gran final se hará notar. La luz juega un papel muy importante en la escenografía de los chechos haciendo homenaje al título de su canción "Lights Off". Dominika ha estado vocalmente perfecta esta noche e irradia un buen rollo espectacular sobre el escenario. 01.59 min We Are Domi, representante de República Checa en Eurovisión 2022, interpreta "Lights Off" en la segunda semifinal.

Azerbaiyán: el país del fuego nos trae una de las escenografías de la noche Era uno de los países que estaban en duda esta noche, pero finalmente Azerbaiyán se ha hecho con uno de los huecos de la Gran Final de Eurovisión 2022. Nadir Rüstəmli y su balada "Fade To Black" han emocionado esta noche al público que se encontraba en el Pala Olimpico de Turín. El de Azerbaiyán ha traído una de las puestas en escena más trabajadas y parece que el más por más ha funcionado esta vez para el país del fuego. 02.00 min Eurovisión 2022 - Azerbaiyán: Nadir Rustamli canta "Fade To Black" en la semifinal 2

Estonia: el desierto de Tabarnas estará en la Gran Final de Eurovisión 2022 Segundo país báltico en la final de Eurovisión. La propuesta country ha enamorado al público de Europa a pesar de haber sido una de las más perjudicadas por el problema técnico del sol cinético. El de Estonia no ha dejado de sonreír a cámara durante los tres minutos de actuación. Durante su puesta en escena hemos podido ver (en los laterales del escenario) el gran desierto de Tabarnas de Almería. La delegación estona ha apostado por los tonos vintage y el efecto ruido en su escenografia con el objetivo de trasladar a los espectadores al viejo oeste tan caracterísitco de las películas de antañao. 02.00 min Stefan, representante de Estonia en Eurovisión 2022, interpreta "Hope" en la segunda semifinal.

Finlandia: el rock and roll nunca morirá La banda de rock más famosa de Finlandia, con permiso de los ganadores Lordi, no han decepcionado esta noche. Los fineses han sido los encargados de abrir la Segunda Semifinal y lo han hecho a lo grande. The Rasmus transmite una fuerza arrolladora sobre el escenario, en parte, también, por sus años de experiencia. La escenografía de "Jezebel" no ha sido tan espectacular como se esperaba en comparación con la que Blind Chanel (Finlandia 2021) nos regaló en Róterdam, pero no deja de ser una actuación de un altísimo nivel. El rock volverá a sonar en la final de Eurovisión por segundo año consecutivo. Rock & Roll never dies! 02.00 min The Rasmus, representante de Finlandia en Eurovisión 2022, interpreta "Jezebel" en la segunda semifinal.

Rumanía: hola mi bebébé lleva a su país a la final tras cinco años de ausiencia WRS ha logrado lo imposible. En una final con tantísimo nivel, el grupo rumano ha conseguido hacerse con una de las diez plazas que daban acceso a la Gran Final del sábado. La coreografía, el vestuario y la escenografía de Rumanía iba acorde con "Llámame", el tema con el que el sábado bailará toda Europa. El cantante rumano nos ha regalado una gran temporada eurovisiva que el sábado cerrará a lo grande. Esta es la primera final de Rumanía desde el "Yodel it" de Ilinca y Alex Florea. 02.00 min Eurovisión 2022 - Rumanía: WRS canta "Llámame" en la semifinal 2 Así ha reaccionado Chanel desde la Bubble Delegation: “Reacción de Chanel (@ChanelTerrero) al saber que pasa a la final de #EurovisionRTVE su amigo… (AHORA SÍ) @wrsandrei de RUMANÍA ����#chanelazo #esc2022 #Eurovision #EuroSemi2 https://t.co/dBBodk80l1 pic.twitter.com/nXU0gTqIDr“ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 12, 2022

San Marino: el italiano Achille Lauro cantará en casa Ha sido sin duda la puesta en escena más comentada en redes sociales. Achille Lauro ha montado un pedazo de espectáculo lleno de euforia, humo y mucha pirotécnia y sensualidad. La actitud del italino es sobresaliente, se nota que ha disfrutado mucho sobre el escenario de Eurovisión 2022. Por segundo año consecutitvo tendremos a la serenísima república en la Gran Final de Eurovisión 2022. ¿Logrará "Stripper" mejorar el resultado de "Adrenalina"? 02.00 min Eurovisión 2022 - San Marino: Achille Lauro canta "Stripper" en la semifinal 2

Bélgica: el rollazo de Jérémie Makiese conquista a Europa "Miss You" está hecha para Jérémie Makiese. El belga le da un rollazo esquisito. Jérémie tiene un portento de voz que le va muy bien a la canción. La actuación del belga ha sido una de las más perjudicadas por la problemática del arco, pero finalmente ha solventado esos problemas y estará el sábado en la final de la 66ª edicion de Eurovisión. 01.58 min Jérémie Makiese, representante de Bélgica en Eurovisión 2022, interpreta "Miss You" en la segunda semifinal.

ISRAEL 02.00 min Eurovisión 2022 - Israel: Michael Ben David canta "I.M" en la semifinal 2

GEORGIA 02.00 min Circus Mircus, representante de Georgia en Eurovisión 2022, interpreta "Lock Me In" en la segunda semifinal.

MALTA 02.00 min Emma Muscat, representante de Malta en Eurovisión 2022, interpreta "I Am What I Am" en la segunda semifinal.

MACEDONIA DEL NORTE 02.00 min Macedonia del Norte: Andrea canta "Circles"

MONTENEGRO 02.00 min Eurovisión 2022 - Montenegro: Vladana canta "Breathe" en la semifinal 2

IRLANDA 02.00 min Brooke, representante de Irlanda en Eurovisión 2022, interpreta "That's Rich" en la segunda semifinal.

