Lo mejor del Festival de Eurovisión es poder juntarte con amigos y comentar las actuaciones de los distintos países, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo con criterio, por eso te traemos algunos datos para que puedas opinar con fundamento. ¿Dónde se celebra este año el certamen? ¿Qué país es el que más victorias acumula? ¿Qué es eso del Big Five? ¿Cómo consiguió Chanel su plaza en el festival? ¡Toma nota!

España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido forman parte de un grupo de estados tan selecto como privilegiado. Cinco países que cuentan con una serie de ventajas, pero ¿por qué? El Big Five es la denominación oficial de los cinco países que más aporta económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión. La primera ventaja con la que cuentan estos cinco países es el acceso directo a la final. No necesitan jugárse en la semifinal, como el resto de participantes. Además, tienen derecho a voto en las fases previas, a pesar de que no participar, junto al país anfitrión de cada edición. Su existencia no ha estado exenta de polémica, hay quienes creen que es injusto.