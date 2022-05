¡Por fin llegó el día! Hoy comienza la esperadísima 66ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. ¿Quién sucederá a Måneskin como dueño del codiciado micrófono de cristal? Ya conocemos a todos los candidatos que se disputan el premio y esta noche empezaremos a descubrir sus propuestas en la primera semifinal del certamen, que se podrá ver a partir de las 21.00 horas tanto en La 1 como a través de RTVE Play. Ronela Hajati, de Albania, será la encargada de abrir con "Sekret" las actuaciones de esta noche, que acabaremos con el "Snap" de Rosa Linn, de Armenia.

Son 17 los países que competirán esta noche por clasificarse para la final del sábado, en la que podremos ver a Chanel interpretar "SloMo", una de las favoritas en casas de apuestas. España, como miembro del Big 5 (al igual que Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, organizadora este año del evento), se asegura el pase directo a la gran final de Eurovisión. El resto de los países participantes, sin embargo, tendrá que lograr su plaza en semifinales.

Estos son los países que actuarán esta noche

Este martes veremos las actuaciones de "Sekret" (Albania), "Eat Your Salad" (Letonia), "Sentimentai" (Lituania), "Boys Do Cry" (Suiza), "Disko" (Eslovenia), "Stefania" (Ucrania), "Intention" (Bulgaria), "De Diepte" (Países Bajos), "Trenuletul" (Moldavia), "Saudade, Saudade" (Portugal), "Guilty Pleasure" (Croacia), "The Show" (Dinamarca), "Halo" (Austria), "Með Hækkandi Sól" (Islandia), "Die Together" (Grecia), "Give That Wolf a Banana" (Noruega) y "Snap" (Armenia). El sábado volveremos a disfrutar de las diez más votadas, a las que se sumarán las clasificadas en la segunda semifinal y el Big 5.

Orden de actuación de las semifinales de Eurovisión 2022 EBU/UER

Recordamos que España no podrá votar en esta primera semifinal, aunque sí podremos hacerlo este jueves en la segunda. Además de las actuaciones de los 17 países que participan en esta primera gala, también veremos un fragmento de las de Francia ("Fulenn", de Alvan y Ahez) y la anfitriona Italia ("Brividi", de Mahmood y Blanco), quienes también votarán. El jueves, por otra parte, le tocará el turno a España, Alemania y Reino Unido. No te pierdas la primera semifinal este martes a partir de las 21.00 en La 1 y RTVE Play.