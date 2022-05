A las puertas de la primera semifinal de Eurovisión 2022, podemos intuir quiénes son los artistas de los que más se hablará esta noche. Hoy martes 10 de mayo, desde las 21.00h disfrutaremos de las actuaciones de los primeros 17 países que persiguen su sueño de ganar el micrófono de cristal. Pero antes de que se suban al escenario de Turín, hay algunos países que son claramente favoritos. Por las sensaciones que causan o por los resultados de las casas de apuestas, Ucrania, Grecia, Noruega, Portugal y Albania son posiblemente los países que más destaquen esta noche. Podréis seguirlo todo a través de La 1, de RTVE Play, y de nuestro canal de Twich Eurovisión.

Amanda Tenfjord interpretará en Turín "Die Together", una canción muy emocionante que ha escrito ella misma junto a Bjørn Helge Gammelsæter.

Amanda Tenfjord interpretará en Turín "Die Together", una canción muy emocionante que ha escrito ella misma junto a Bjørn Helge Gammelsæter.

Noruega

Los lobos de Subwoolfer llegan a Eurovisión pisando fuerte, con una canción muy animada, y con una potente coreografía que llega a todos los públicos. Además, el dúo musical juega con el misterio ya que los intérpretes esconden sus rostros detrás de un llamativo vestuario, y lo único que sabemos de ellos es que se hacen llamar Keith y Jim. ¿Aún no has escuchado su canción "Give That Wolf A Banana"?