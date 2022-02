Italia alberga este año el mayor certamen musical del mundo, Eurovisión, y ¿qué mejor persona para presentarlo que Laura Pausini? La estrella conducirá el festival junto a Mika y Alessandro Cattelan, como ha revelado la RAI en Sanremo, un evento con el que la propia Laura Pausini tiene una relación muy especial. "La soledad", "Se fue", "Entre tú y mil mares"… La artista ha triunfado con grandes canciones y ahora presentará Eurovisión, en el que Chanel representará a España con "SloMo".

"En cambio no"

Más de 149 millones de reproducciones en YouTube demuestran que "En cambio no" es uno de los mayores éxitos de la artista italiana. La canción forma parte del disco Primavera anticipada, en el que también se encontraba un dueto con James Blunt, "Primavera anticipada (It Is My Song)".