Laura Pausini se lanzó al estrellato el día que cantó La Soledad en el Festival de Sanremo. La letra de la canción habla de un tal Marco que se “ha marchado para no volver”. Pero, ¿quién es Marco? ¿Qué le hizo a Laura para no querer volver a verle? Se lo ha desvelado a Carlos del Amor en una de sus entrevistas más personales: “Fue la primera persona a la que he amado y besado. Pero, me traicionó”.

“Si no me hubiera puesto esos cuernos gigantes, nunca habría cantado esa canción” Con apenas 12 años, Laura conoció al que se convertiría en su primer amor, la persona por la que empezó a sentir tanto mental como físicamente: “Sé que es ridículo, pero para mí, es la primera vez que he sentido algo en mi cabeza, corazón y también abajo, porque empiezan esas sensaciones de, ¿sabes?, las hormonas disparaban mucho aquí en este cuerpo”. “A veces lo llamo y le digo: "Por favor, no me digas que te devuelva Royalties o algo así, porque eso es lo que tú pagas por haberme hecho esto”“

El Marco de Laura Pausini existió Hablamos de Marco, un nombre con mucha historia detrás, pero del que apenas se sabe. Lo que sí tenemos seguro, según ha confesado Pausini, es que después de un año juntos le traicionó besando a otra, aunque parece que el karma recompensó a la cantante: “Ahora parece verdaderamente una cosa tan cursi, pero me interesa mucho, porque en realidad es mi vida y desde aquella situación yo aprendí muchas cosas de mí. Ante todo, no sabía qué significaba ser traicionada y aprenderlo tan joven fue duro y después, si no hubiera vivido esta historia con él, nunca hubiera elegido la canción La Soledad para ir a Sanremo y estoy segura que no hubiera ganado el festival, es imposible”.

Cuando gané, él regresó a casa y me pidió salir y yo le dije: “Ay coño, es tarde mi amor” Cuando terminó el festival que hizo brillar a Laura por primera vez, Marco regresó, y fue el momento en el que la Pausini se cobró su venganza: “Cuando gané en Sanremo, después de cantar esa canción, él regresó a casa y me pidió salir y yo le dije: «Ay coño, es tarde mi amor». Qué revancha extraordinaria, ¿no?” La artista italiana cree que lo que le llevó a brillar ese día fue su sinceridad, el cantar con el corazón, aunque en ese momento estuviera roto: “Yo creo que la gente, además de gustarle la voz o mi personalidad, reconoció que yo decía la verdad. Creo que ese es mi principio, con el que yo escucho música. Yo reconozco un cantante que me está contando la verdad, aunque a veces de pequeña no entendía algunas palabras en inglés o en otro idioma, yo sentía que ese cantante era verdadero, creo que eso es ser un cantante…” Está claro que el primer amor marca y para Laura no fue una excepción. Por aquel entonces Marco le hizo mucho daño, pero también mucho dinero: “Si no me hubiera puesto estos cuernos gigantes nunca habría cantado esta canción que me ha traído mucha suerte. A veces lo llamo y le digo: «Por favor, no me digas que te devuelva 'royalties' o algo así, porque eso es lo que tú pagas por haberme hecho esto»”.