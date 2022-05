Nadie como ella para presentar el Festival de Eurovisión 2022. Laura Pausini es la maestra de ceremonias del certamen, que este año ha tenido lugar en Turín. La cantante italiana ha inaugurado la gran Final haciendo lo que mejor sabe hacer, cantar. Y no cualquier canción, Pausini ha hecho un repaso de algunas de sus canciones más conocidas, empezando por "Bienvenido" y acabando por "Scatola".

Es complicado hacer un resumen de sus mejores temas. A los ocho años compuso su primera canción y a los trece grabó su primer álbum. Más de tres décadas en la música, una industria que la ha acogido en muchos países, además del suyo. A Laura Pausini la hemos escuchado cantar en cinco idiomas diferentes: italiano, español, inglés, portugués y francés. En España tiene gran parte de su público. ¿Te acuerdas de cuáles fueron sus primeras canciones?

"La soledad" o "La solitudine" Una de las canciones más famosas de Laura Pausini en nuestro país es sin duda "La soledad", una emotiva balada que también emocionó en Italia. Su versión original en italiano, "La solitudine", la hizo triunfar en el Festival de Sanremo de 1993, hasta el punto de que se alzó con la victoria como nueva artista. El protagonista de su canción es Marco, que existió de verdad y acabó siendo alguien muy importante para la artista. "Fue la primera persona a la que he amado y besado. Pero, me traicionó. Si no me hubiera puesto esos cuernos gigantes, nunca habría cantado esa canción", confesaba a Carlos del Amor en el programa La matemática del Espejo. Marco de Laura Pausini existió: "Me puso unos cuernos gigantes" RTVE

"Se fue" La intérprete de "La soledad" publicó también en español "Se fue", una versión de la canción "Non C'è". Es todo un clásico del repertorio de Laura Pausini, quien años después lanzó una nueva versión del tema a dueto con Marc Anthony.

"En cambio no" Más de 149 millones de reproducciones en YouTube demuestran que "En cambio no" es uno de los mayores éxitos de la artista italiana. La canción forma parte del disco Primavera anticipada, en el que también se encontraba un dueto con James Blunt, "Primavera anticipada (It Is My Song)".