Laura Pausini no se casa todavía por culpa del número 9

Laura Pausini es una de las estrellas internacionales más queridas en nuestro país. Que tiene una personalidad arrolladora y derrocha simpatía no es ningún secreto, sin embargo, a Carlos del Amor le ha mostrado su lado más profundo y personal, aspectos de su vida que quizá hasta ahora desconocíamos. Ha hablado sobre su primer amor (el que le puso los cuernos, pero le sirvieron para brillar en Sanremo); sobre sus manías y supersticiones; de su pareja y su hija y el por qué no está casada; y sobre el deseo de su madre de que se convirtiera en farmacéutica y no en cantante.

¿Por qué el número 8 es su favorito? Podría decirse que si hubiera un número protagonista en la vida de Laura Pausini, ese sería el 8: “Muchas cosas importantes me han pasado el día 8. Me convertí en madre el 8 de febrero. El 8 de febrero de unos años antes gané el Grammy. El 18 es el cumpleaños de mi novio, al que llamo marido. El 8 es un bellísimo número, y también porque si lo volteas es un infinito. Me gusta tanto…”, confiesa. Además, fue en su octavo cumpleaños cuando Laura se subió a un escenario por primera vez: “Mi madre me dijo: «vamos a comer pizza en el restaurante donde papá toca y así celebramos tu cumpleaños». Fuimos ahí y mi padre, en frente de todas las personas que comían, me preguntó: «¿quieres tu regalo de cumpleaños?» Él había preparado una muñeca, y yo le dije: «Pero no quiero eso, yo quiero el micrófono». Canté esa canción y los días siguientes mi padre me dijo: «¿Quieres de verdad cantar?» Y desde ahí empecé a actuar en el pianobar cada sábado y domingo con mi padre”. Laura Pausini vetada por vieja

El 9, su número "desafortunado" Más allá de las supersticiones, Laura relaciona los números con sus vivencias. Para ella todo tiene un porqué, como el motivo por el cual el nueve es su peor número: "Cuando era niña, murió mi abuelo y no sabía hasta aquel momento lo que significaba morir. Entonces uno el adiós al número 9. Me acuerdo muy bien que yo estaba en la cama con mi madre y mi padre, cuando llamaron a mi madre para decirle que tenía que despedirse de su padre. Yo le pregunté a mi padre lo que significaba el que "no estuviera más, dije: «¿Dónde va?»" Y uno ese momento al número". Por ese motivo, Laura lo evita para celebrar cosas importantes.

Fue al festival de Sanremo porque la vio cantar un cazatalentos La niña del pianobar de 8 años terminó en el festival de Sanremo. ¿Cómo pasó eso? Lo cierto es que a Laura le fue a ver un cazatalentos durante una actuación que hizo en Cervia, una pequeña ciudad al norte de Italia. El ojeador vino con un manager que a los días le ofreció al padre de Pausini hacer un contrato: "Yo estoy en la escuela y viene la señora que limpia la clase y dice que mi padre está al teléfono. Me asusté mucho, porque por aquel entonces mi abuela no estaba bien y pensaba que algo raro había pasado. Corro al teléfono y mi padre llorando me dijo: «Laura vamos a Sanremo, ¡tú vas a cantar en Sanremo!».

"Mi madre quería que fuera farmacéutica" Los primeros 5 años de carrera, después de Sanremo, Laura viajaba siempre de la mano de su padre, fue la condición que le puso su madre si quería seguir su sueño de ser cantante. Lo cierto es que la que dio vida a Pausini, no le hacía mucha gracia que Laura se convirtiera en artista, ella quería que fuera farmacéutica: "No sé por qué. Siempre me decía que era una vida muy normal, un trabajo seguro, con un horario…". Pero Laura no se veía entre medicamentos y recetas, sino haciendo lo que más le gusta, cantar. Así que su madre impuso normas: "Me dijo, «Si quieres ahora de verdad ser cantante profesionalmente hablando, entonces irás con tu padre porque eres demasiado pequeña para irte por Italia, Europa» Me decía: «No puedes viajar, no te doy permiso»."

Marco, su primer novio e infiel, protagonista de ‘La Soledad’: “Me ha hecho una carrera” Marco, el protagonista de su éxito La Soledad, fue la primera persona por la que Laura sintió cosas: “La primera vez que he sentido algo en mi cabeza, corazón y también abajo”, confiesa. Sin embargo, el noviazgo duró poco, ya que el italiano le puso los cuernos: “Ahora parece verdaderamente una cosa tan cursi, pero me interesa mucho, porque en realidad es mi vida y desde aquella situación yo aprendí muchas cosas de mí. Ante todo, no sabía qué significaba ser traicionada y aprenderlo tan joven fue duro y después”. Lo cierto, es que este suceso marcó un antes y un después en la vida de Pausini: “Si no hubiera vivido esta historia con él, nunca hubiera elegido la canción ‘La Soledad’ para ir a Sanremo y estoy segura que no hubiera ganado el festival, es imposible”.

¿Por qué tiene un lienzo en blanco colgado en su cuarto? Quizá la historia del lienzo vacío sea una de las más desconocidas en la vida de Laura Pausini. Se trata del primer regalo que le hizo Paolo por su cumpleaños, la pareja con la que lleva más de 17 años: “Es un lienzo vacío y con algo escrito detrás para nosotros, sobre nuestro futuro. Lo tenemos en nuestro cuarto, donde dormimos y todavía está vacío.” Pero, ¿por qué está en blanco? Según ha confesado la cantante en La Matemática del Espejo, tiene miedo de llenarlo: “Como cuando digo que tenía miedo de ganar el Oscar, porque una vez que lo gano, no está más nada y, una vez que lo llene, ¿qué hacemos? Dejémoslo así hasta el final.”

¿Por qué no se ha casado? ¿Lo hará pronto? Tras casi dos décadas de noviazgo, Laura no se ha casado con Paolo Carta, aunque a ella ya le gusta llamarle marido: "Solo me falta casarme con un papel, porque me siento casada, mi corazón, el amor, yo estoy enamorada de Paolo desde hace 17 años". Pero, ¿por qué no han formalizado ya su relación ? Lo cierto es que cuando en 2012 Paolo le pidió matrimonio, a la semana se quedó embarazada: "Ahí ya habíamos elegido esperar a que mi hija fuese grande para darnos los anillos, que viera la ceremonia. Ya que no me puedo casar en una iglesia, por lo menos que sea algo de cuento de hadas con ella". Y la pregunta del millón, ¿cuándo será el gran casamiento? En un primer momento iba a celebrarse cuando Paola, su pequeña, tuviera 8 años, haciendo honor al número favorito de Laura, sin embargo, con la pandemia de por medio no querían hacerlo. Así que, por lo pronto esperarán un poco más, ya que ahora tiene nueve, y, como bien sabemos es su "número desafortunado". Tampoco será al año siguiente, ya que la cantante cumple 49 años… ¿Será entonces en el 2024?