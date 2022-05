Italia ya está preparada para recibir el Festival de Eurovisión el próximo 14 de mayo y, como no podía ser de otra manera, no hay mejor persona para presentar la gala que su gran estrella, Laura Pausini. Lo hará de la mano de dos grandes amigos, Mika y Alessandro Cattelan, aunque, según ha confesado en La Matemática del Espejo, le hubiera encantado hacerlo con Raffaella Carrá. ¿Cómo aborda esta nueva aventura la cantante? ¿Ya tiene favorito? ¡Se lo ha desvelado a Carlos del Amor!

“Se stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep pic.twitter.com/nZqVeidiLb “

A Pausini le da mucha curiosidad saber cómo se desarrollará la gala de Eurovisión: “Yo he presentado un show en Italia, pero Eurovisión es algo muy diferente . Además, es todo en inglés y eso es un nuevo reto, aunque lo hablo, obviamente, pero presentarlo”. Tiene nervios, sí, pero al mismo tiempo muchas ganas: “Quiero vivirlo como una nueva aventura. Después de tantos años haciendo este trabajo, conozco muy bien todos sus aspectos, pero este mundo de Eurovisión, no sé, es un reto nuevo y me da mucha vibra ”.

¿Tiene favorito Laura Pausini?

A estas alturas Pausini conoce a la perfección los temas de cada uno de los concursantes del festival eurovisivo. Pero, ¿cuál le gusta más? Lo cierto es que sí tiene un favorito, aunque, según ha confesado en La Matemática del Espejo, no puede desvelarlo para no influenciar a los votantes: “Cuando firmamos el contrato como conductores, nos han impuesto no encontrarnos con los concursantes hasta que nos veamos en Turín y que no podemos decir nuestra opinión. No puedo decir cuál es mi favorita, porque como me conocen en varias naciones, si yo digo, por ejemplo, me gusta el concursante de Suecia, en Italia le pueden votar”.