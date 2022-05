Las condiciones que les han puesto a Laura Pausini y los otros presentadores de Eurovisión

La cuenta atrás para la gran gala del Eurovisión 2022 ya ha comenzado. El próximo 14 de mayo, Turín acogerá una de las ediciones más esperadas. Por primera vez en años, España parte como favorita y se sitúa dentro del top 10 de todas las quinielas gracias a la explosiva interpretación del SloMo de Chanel. Todos los detalles que se desvelan desde la organización son oro para los eurofans.

Hace unos días Laura Pausini, una de las conductoras de la gala, junto con Mika y Alessandro Cattelan, desvelaba algunos de los secretos mejor guardados de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de cara al concurso. Entre ellos, ha contado qué condiciones han tenido que firmar los tres presentadores en sus respectivos contratos para que nada influya en los votos del público.

Prohibiciones antes de ir a Turín

Prohibido hablar de sus favoritos La artista italiana, que confesó que para ella presentar Eurovisión será un gran reto porque “es en inglés”, también ha contado que cuando firmaron el contrato les obligaron a aceptar algunas condiciones. “Nos obligan a no encontrarnos con los concursantes hasta que nos vayamos a Turín y también a no decir cuál es nuestro favorito”, confesó a Carlos del Amor.

“Siento que me conocen en varias naciones y, quizá, si yo digo que me gusta el concursante de Suecia en Italia pueden votarle”, argumentó. De esta manera, el objetivo de la organización es que los comentarios y las preferencias de los presentadores no influyan en la clasificación final de Eurovisión.

Laura Pausini compartirá sus recuerdos con Carlos del Amor

En la entrevista, Pausini aseguro que está viviendo todo esto “como una nueva aventura”. “Llevo muchos años en este trabajo y conozco muy bien todos sus aspectos, pero el mundo de Eurovisión es un reto nuevo y me da muy buena vibra”, continuó. Además, también desveló que tiene planeado un homenaje para toda una figura de Italia y España: “Me gustaría mucho hacerle un homenaje a Raffaella Carrà”.