Qué ha pasado con Macedonia en Eurovisión: este gesto podría dejarla fuera

Tras el habitual desfile y entrevistas con los medios, la representante normacedonia acudió al posado en photocall, pero cuando se dio cuenta de que aún tenía en la mano el pequeño banderín, lo lanzó. Al no poder entregarlo a ninguno de sus compañeros de equipo, que estaban lejos de ella, Andrea decidió tirar la bandera al suelo.

"MRT is not happy with Andrea throwing her flag on the ground at the opening ceremony. They issued a statement saying they condemn "this scandalous behavior of our Eurovision representative" and consider "considering the possibility of her withdrawal" https://t.co/GEMUf1m8M2 pic.twitter.com/o5Fm0xzx2c"