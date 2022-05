Este sábado 14 de mayo es la gran final de Eurovisión 2022, pero el festival arrancó hace semanas con los primeros ensayos. Durante esta semana hemos disfrutado de las dos primeras semifinales y esta noche toca saber quién se llevará el Micrófono de Cristal a casa después de dos horas de música. Tras haber conocido el orden de actuaciones de la final de los 25 países finalistas, te traemos una guía paso a paso para votar. Recuerda que un 50 % de los votos pertenece al jurado profesional de cada país y el otro 50 % restante se corresponde con el televoto de la audiencia, al igual que en las semifinales del certamen. Toma nota para saber cómo votar por tu país favorito durante la final de Eurovisión

En Eurovisión, no puedes votarte a ti mismo . Es decir, no puedes votar por la canción candidata de tu propio país, en este caso por Chanel y "SloMo". La única forma de emitir tu voto para Chanel es residir fuera de España . Así que si vives en el extranjero, aquí te dejamos los números de teléfono a los que tienes que llamar o mandar un SMS, dependiendo de donde vivas, para votar por Chanel y su "SloMo".

No, no puedes votar por Chanel y "SloMo" desde España

Solo se puede votar por llamada o SMS

El televoto no existe ni por apps ni por páginas web. No esperes que cuando digan "se abren las líneas" puedas emitir tu voto a través de la app oficial del Festival de la Canción. No se ha actualizado en este aspecto de cara al televoto, que se corresponde con las llamadas y los SMS que la audiencia envía.

Por tanto, la única manera que tienes para votar es seguir en directo la final de Eurovisión 2022 en RTVE Play y marcar los números que aparecerán en pantalla, ya sea por llamadas telefónicas o vía SMS. Después de que actúen todos los países participantes en la final, se abrirán las líneas para que toda Europa y Australia, que participa en el festival por ser una de las comunidades más potentes de eurofans en todo el mundo, emitan sus votos.

00.58 min Eurovisión 2022 - España: Chanel canta "SloMo" en la semifinal 2

En un repaso de todas las actuaciones aparecerá el número al que tienes que llamar o mandar un mensaje si quieres votar por tu país favorito. Durante unos minutos, podrás votar por las canciones de otros países hasta que las líneas vuelvan a cerrarse con la cuenta atrás en directo. En la final pueden votar todos los países que participan en todo el festival, incluidos los que no han participado en la gala. ¿Cuál es tu canción favorita en Eurovisión 2022?