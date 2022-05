Ha llegado el gran día de Eurovisión. Calentamos motores porque en apenas unas horas conoceremos qué país será el ganador del Festival en 2022. Los participantes están listos, el escenario está preparado (con sus fallos técnicos incluidos) y los eurofans esperan en la entrada del Pala Olímpico de Turín para disfrutar de una noche de fiesta y música. A las 21 horas arranca la esperada final en la que veinticinco países competirán por hacerse con la máxima cantidad de puntos para así poder obtener el ansiado micrófono de cristal.

La final del Festival de Eurovisión 2022 promete sorprender. Y es que a unas horas de que de comienzo, sigue sin estar muy claro quién será el ganador. Las predicciones según las casas de apuestas le dan la victoria a Ucrania, pero todo puede pasar. El nombre de Chanel suena mucho entre los expertos en Eurovisión, y tiene pinta que la hispanocubana va a conseguir dejar a España en lo más alto de la clasificación.

En la final de esta noche, los 25 artistas participantes presentarán sus apuestas para ganar el certamen y llevarse la celebración de Eurovisión 2023 a su país. Entre las canciones que podremos escuchar hoy a las 21 horas, se encuentran las propuestas de la República Checa, Rumanía, Portugal, Finlandia, Suiza, Francia, Noruega, Armenia, Italia, España, Países Bajos, Ucrania, Alemania, Lituania, Azerbaiyán, Bélgica, Grecia, Islandia, Moldavia, Suecia, Reino Unido, Polonia, Serbia y Estonia. La gala la podrás seguir a través de La 1, de RTVE Play o en nuestro canal de Twitch.

1. Las luces se apagan y empieza la República Checa

El trío de música electrónica We Are Domi será el encargado de abrir la gala. Los checos animarán al público del Pala Olímpico de Turín al ritmo de su canción "Lights Off". La de esta noche será la cuarta final en la que participa la República Checa. Y aunque en las apuestas el grupo de la República Checa se encuentra en la mitad de la tabla, los últimos días ha subido. Así que podemos esperar que el país centroeuropeo consiga alcanzar una buena posición en el resultado final de Eurovisión.