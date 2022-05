"Hola mi bebé-bé. Llámame, llámame"… Con estas palabras se presenta el candidato de Rumanía a Eurovisión 2022. Lo hemos visto en los ensayos, en las fiestas y en redes sociales. La canción de Rumanía para Eurovisión causa furor entre los fans españoles. Y es que hasta Chanel ha bailado al ritmo de la pegadiza canción de WRS. La letra y el ritmo de la canción de Rumanía hace que te baste con escucharla una vez para que no te la puedas sacar de la cabeza.

La letra de “Llámame”

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you're makin' it so hard to

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Love cannot be stopped by anybody

'Cause it's so true

I show it to the world, 'cause I won't hide it

Are you down to believe intenser?

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world's crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I'll keep you safe and sound

We're so in love

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)