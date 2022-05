El británico Sam Ryder es uno de los favoritos para ganar la 66ª edición del festival de Eurovisión. El representante del Reino Unido participa en Turin con la canción "SPACE MAN", una poderosa balada que consigue transportarnos al espacio. Sam Ryder transmite mucho sobre el escenario y además tiene una de las mejores voces de la edición, sino la que más. A pesar de estar flotando en el cosmos, el británico prefiere mantenerse con los pies en la tierra: "Es fácil emocionarse con las encuestas, los números son divertidos, pero no puedes fiarte mucho de ellos", nos confiesa. El británico se muesta escéptico y prudente de cara a la gran final del sábado: "Es muy importante que no establezcamos expectativas con lo que pueda suceder con el resultado final".

La canción "SPACE MAN", en palabras de Ryder, "trata sobre la sensación que tienes cuando consigues algo que llevas mucho tiempo buscando y cuandolo consigues te das cuenta de que ya lo tenías desde hace mucho tiempo". El tema del Reino Unido, compuesto por Amy Wadge, Max Wolfgang y el propio Sam Ryder, ha sido uno de los más aplaudidos por la prensa especializada. "Tengo ganas de subirme al escenario de Turín y cantar de la misma manera que lo hacía durante el confinamiento en la esquina de mi habitación", nos cuenta a horas de actuar en el Pala Olimpico de la ciudad italiana. El británico lo hará en la posición 22, dos después de Cornelia Jakobs, otra de las grandes favoritas de la edición.

Otra de las grandes favoritas es Chanel, la representante española en Eurovisión 2022 se encuentra en el top 5 de las casas de apuestas para ganar el certamen. De hacerlo, sería la primera victoria de España en 53 años. El británico conoció a Chanel en la London Eurovision Party y conectaron muy bien desde el principio. "Es un temazo, es muy bueno, me encanta. Es una persona encantadora y el baile es increíbl", dice Sam Ryder de la cantante de "SloMo". "Chanel es capaz de cantar y bailar de esa manera, es muy talentosa y creo que va a hacer cosas muy grandes en el futuro", sentencia el británico.

Falta muy poco para saber si Sam Ryder levantará el micrófono de cristal. Si lo hiciera, lograría la sexta victoria del Reino Unido en el certamen europeo e igualaría a Suecia en el palmarés global. Sería la primera victoria del Reino Unido en 25 años, la última la logró Katrina & The Waves en 1997 con la canción "Love Shine a Light". "Los británicos piensan que Europa no nos quiere y no estoy de acuerdo. Yo no he notado nada de eso en los países que he visitado estos meses, no he sentido esa energía en absoluto.", ha confesado Sam Ryder. Pase lo que pase, su actuación será una de las memorables de la edición y de la historia del festival.