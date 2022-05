Hace un año Måneskin conquistó al festival con una propuesta arriesga y distinta.” Demostramos que un distinto estilo de música puede ser valorado”. Con un potente directo arrasaron en el certamen musical y de allí salieron directos al estrellato. Fieles a su estilo, el rock, han llevado su música por todos los recovecos del mundo. Ellos son Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi.

La vida de los integrantes Måneskin ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Aunque, eran conocidos en Italia, tras obtener ganar el certamen han notado un incremento de popularidad . Un rol que la banda ha llevado con total naturalidad: “Yo pienso que la fama no cambia la persona ”, argumentaba Damiano. Sin embargo, confiesan que gestionar “el estrés , la presión y la expectativa es la parte más difícil”. Y no es para menos, pues una mala gestión puede acarrear graves problemas psicológicos. Eso sí, no es un proceso que tengan que pasar solos: “Al estar los cuatros nos apoyamos juntos y transitamos esta experiencia acompañados”, relataba Ethan.

¿Es Måneskin fan de Chanel?

La representante española ha desembarcado en Europa como una de las grandes favoritas. Con su letra, su baile y su puesta en escena se ha ganado el aval del público. Tanto ellos, la prensa como las casas de apuestas la colocan como una de las grandes favoritas para alzarse este sábado con el micrófono de cristal. ¿Qué persona del viejo continente no se ha sucumbido ante la hispano-cubana? Nadie.

¿Y Måneskin? “La realidad es que hemos estado súper ocupados estas semanas con millón de cosas no hemos podido escuchar mucho. Nos sentimos muy culpables”, declaraba. Sin embargo, Victoria afirma que, aunque no ha escuchado “SloMo”, sí que ha podido escuchar las propuestas de los principales rivales de Chanel, Inglaterra y Ucrania. Asimismo, la bajista declara que también ha oído la canción de Malta, la cual no estará en la final tras no haberse clasificado en la segunda semifinal.

Thomas, guitarrista de la banda, destaca que la clave para ganar Eurovisión reside en diferenciarse del contrincante y el mensaje: “La lealtad la justicia, son conceptos artísticos objetivos En resumen, creo lo importante es ser justos con nosotros mismos y para mí es importante el mensaje que lleven los artistas”.