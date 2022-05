¿Cómo votar a Chanel en Eurovisión desde fuera de España?

Desde que Chanel puso un pie sobre el escenario de Turín han aumentado más si cabe nuestras expectativas, ¿conseguirá hacerse con el Mircrófono de Cristal? Todo puede pasar en el Festival de Eurovisión. Cada año nos volcamos para apoyar a nuestra representante, nos aprendemos su canción, la coreografía (apta solo para valientes en esta edición), y nos mantenemos pegados a la pantalla durante la gran Final, incluso seguimos las votaciones esperando escuchar: "12 points for... ¡Spain!". Nunca hemos perdido la esperanza, a pesar de los resultados de estos últimos años, pero esta vez podría ser diferente.

Eurovisión 2022: Cómo votar por Chanel desde el extranjero Eurovisión 2022: Cómo votar por Chanel desde el extranjero RTVE

Las casas de apuestas la colocan en el top 5, después de Ucrania, Reino Unido, Suecia e Italia. A falta de unas horas para el momento decisivo, nos preguntamos qué podemos hacer para que Chanel gane. La respuesta es: el televoto. La opinión de la audiencia tiene un peso importante a la hora de elegir al vencedor. La única pega es que no puedes votar a tu propio país. España no puede votar por su candidatura, a no ser que residas en otro país europeo. Aquí puedes comprobar los números de teléfono a los que tienes que llamar o mandar un SMS dependiendo de donde vivas.

Nada de páginas web ni tampoco aplicaciones, la única manera de votar es a través del teléfono. En la Final de Eurovisón pueden votar todos los países que participan en el certamen, incluidos los que no han participado en la gala. Al igual que en las semifinales, el 50% de los puntos será dado por el jurado profesional de cada país, y el otro 50% por el televoto.