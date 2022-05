Massiel: "Mi carrera habría sido mejor sin Eurovisión"

Massiel fue la primera ganadora española de Eurovisión en 1968 con La, la, la, pero eso ya lo sabemos todos y en La Noche D hemos querido indagar un poco en su lado más personal sometiéndola al ‘Test de la verdad’. ¿Sabíais que Massiel se enteró de que iba a participar en el festival tan solo una semana antes, mientras estaba en México? “No me dio tiempo ni para pensar. Yo había leído que iba Serrat, me dijeron que había pasado algo, pero no el qué”, confiesa la artista, 54 años después de su histórico triunfo.

“Yo había leído que iba Serrat, me dijeron que había pasado algo, pero no el qué“

Aunque asegura que no se arrepiente de haber participado en Eurovisión, sí considera que su paso por el festival perjudicó a su carrera: “Mi carrera habría sido mejor. Once meses después de Eurovisión hice Bertol Brech, después hice Shakespeare… si no hubiera venido a Eurovisión, ahora mismo estaría en América, porque no habría vuelto. Y no se habría metido nadie conmigo”, lamenta Massiel.