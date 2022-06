¿Qué se traen entre manos Rigoberta Bandini y Amaia?

Las redes arden y son dos personas las culpables de tanto revuelo: Rigoberta Bandini y Amaia. Sus últimos tweets han hecho saltar las alarmas entre los fans, pero ¿por qué? Ya han trabajado juntas, Bandini es la coautora de "Bienvenidos al show", canción que forma parte del último disco de la cantante navarra. "La conocí cuando ya sonaba mucho, quedé en su casa, estuvimos mucho rato hablando de nuestras propias experiencias, y como en aquel momento estaba preparando este segundo álbum le dije que estaría muy bien quedar un día y componer algo. Y así fue. Una cosa como muy natural", aseguraba entonces Amaia. Todo apuntaba a que esta no sería la última vez que se unieran profesionalmente.

Ahora ambas han utilizado sus redes sociales para aumentar el hype. "Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida", escribe la intérprete de "Ay mamá" en su cuenta de Twitter. "Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida", tuitea la exrepresentante de España en Eurovisión, haciendo referencia a Paula Ribó, el nombre real de Rigoberta Bandini.

“amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida“ — Rigoberta Bandini (@rigobandini) June 29, 2022

“hoy paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida“ — amaia (@amaiaromero) June 29, 2022

¿Por qué esto ha llevado a pensar a sus fans que se viene colaboración? Porque no es la primera vez que Amaia utiliza esta estrategia para hacer un anuncio como este. Lo hizo cuando salió a la luz su colaboración con Alizzz. Mientras él escribía "he pensado en ti más de la cuenta", ella tuiteaba "el corte nuevo así que bien te queda". Frases que, después descubrimos, forman parte de su canción "El encuentro". Lo volvió a hacer con Aitana. "¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo", publicaron ambas en un tuit. En realidad, estaban haciendo alusión su colaboración, "La canción que no quiero cantarte".

¿Serán estos los versos de la canción que saldrá próximamente a la luz? Habrá que esperar a la confirmación oficial, pero sus fans ya piden a gritos una colaboración entre ellas, que se han colado en el ranking de tendencias de la red social Twitter. Una hazaña que Amaia ya consiguió a principios de esta semana. La cantante navarra protagoniza la última campaña de concienciación de la DGT.