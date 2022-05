Uno de los discos más esperados de este año por fin ha visto la luz. Cuando no sé quién soy: así se titula el nuevo álbum de Amaia Romero, con el que intenta encontrar su nuevo camino en la industria musical. Tres años después de lanzar el primer disco, Pero no pasa nada, la artista regresa con una innovación de estilos y géneros en sus canciones, que han contado con una producción conjunta con Alizzz.

Con tan solo 18 años, el mundo de la cantante se aceleró tras su éxito en Operación Triunfo. El concurso le abrió muchas puertas, pero después de esa experiencia ha asegurado en varias entrevistas que no fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Este nuevo trabajo supone una "ruptura" con la Amaia que fue influenciada por aquella industria y que atendía a ciertas presiones, ahora vuelve buscándose así misma y eligiendo su lugar.

Cuando no sé quién soy reflexiona sobre esta búsqueda desde la imagen de la portada del disco. Amaia aparece en un plano corto, pensativa, con un medallón de corazón que acerca a su cara con la mano, donde se encuentra una fotografía de cuando era pequeña. La carátula refleja esa búsqueda propia, en la que no sabe todavía dónde está su sitio, y que a través de la música intenta encontrar teniendo en cuenta quién ha sido y mostrando a la niña que un día fue.

La publicación ha salido en varias plataformas digitales y en tres formatos físicos: cd, vinilo e incluso casette. Un total de 10 canciones forman esta nueva universo de la artista, de las que cinco han sido estrenadas anteriormente, lo que hace que la sorpresa se quede un poco a medias. Aunque eso no quiere decir que su contenido no siga impresionando.

'Cuando no sé quién soy', el segundo álbum de Amaia

Los sintetizadores también son protagonistas en buena parte de “La vida imposible”, que guarda un sonido ochentero dentro de un estilo pop e indie electrónico. Una mezcla de géneros, en la que se encuentran hasta tintes de post-punk, que se cruzan con su sonido más característico pop en "Quiero pero no" (ft. Rojuu) .

Ese panorama dulce y melódico al que había acostumbrado se revoluciona por ejemplo en “La canción que no quiero cantarte”, que cuenta con la colaboración de Aitana, compañera y amiga de la academia de OT. Con un estilo pop rock en el que destacan los sintetizadores, es uno de los temas más rompedores de su carrera. “Para mí es la canción más extrema de todas las que he hecho en mi vida ”, asegura Amaia en una entrevista en el canal 24 horas de TVE.

Como no podía ser de otra forma, “Bienvenidos al show” abre esta aventura con el mítico piano, característico de su estilo. A medida que avanza el tema ya se notan las innovaciones musicales hacia las que se ha dirigido, en la que la base se transforma en una melodía electrónica.

La presencia de Alizzz en la parte de la producción musical se nota positivamente y aporta ese toque electrónico que le caracteriza y que acaba teniendo cierto protagonismo en el álbum. "Estoy muy cómoda en diferentes estilos y me representan todos", afirma Amaia en una entrevista en el Canal 24horas de TVE.

Letras marcadas por el desamor

Amaia rompe de alguna forma con ese estereotipo que se le inculcó de niña buena e inocente. Una figura que queda atrás por su evolución musical y sus letras, en las que reivindica su liberación.

“Me siento triste pero liberada” dice en el primer single “Yo invito”, que lanzó el 30 de septiembre de 2021. Una ruptura sentimental, con tintes de nostalgia, en la que se muestra firmeza en la decisión de poner fin a una relación.

El desamor está muy presente y queda representado en distintas fases. En "Quiero pero no" se habla de una ruptura que no ha sido superada, pero de la que es consciente que tiene que pasar página.

En “La canción que no quiero cantarte”, habla de una chica que quiere una relación que no sea ni de amistad ni de pareja que el chico parece no comprender. La letra acompaña ese tono atrevido, sobre todo a través de una frase que ha causado sensación por las redes sociales: "¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo".

En la línea de las rupturas sentimentales se encuentra “La vida imposible”, en la que se reivindica no arrepentirse ni lamentarse por lo que ocurrió en una relación.