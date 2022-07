Rosalía vuelve a colarse en la lista de canciones del verano de Barack Obama con esta canción

Rosalía lo ha vuelto a hacer. Barack Obama ha vuelto a caer rendido a sus pies ante uno de los temas de su nuevo disco, Motomami. Todos los años, el ex presidente de los Estados Unidos comparte en redes su "Barack Obama's Summer Playlist" con una selección de canciones de ayer y de hoy con las que disfrutar en verano. La idea es la de compartir sus gustos musicales con sus seguidores y, de paso, descubrir nuevos artistas con el amplio debate que se genera siempre que la publica.

“Cada año me entusiasma compartir mi lista de verano porque aprendo sobre muchos nuevos artistas con sus respuestas. Es un ejemplo de cómo la música nos puede juntar”, son las palabras que acompañan una serie de nombres de temas musicales de grandes figuras de la música, y que ha compartido Obama para poder disfrutar su verano 2022.

En esta ocasión, la lista compuesta por bandas y figuras como Beyoncé y The Spinners, tiene una participación española muy especial, nada más y nada menos que de la mismísima Rosalía. Como un guiño por parte del país norteamericano, el exmandatario ha incluido en su popular lista a 'Saoko', como una de las favoritas para disfrutar de esta temporada.

“Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.



Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4“