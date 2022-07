Arrancan los motores y suenan al ritmo de varios juegos de luces en la escenografía, mientras un conjunto de bailarines agachados se acercan a la parte central del escenario, y entre ellos está Rosalía, camuflada entre los cascos iluminados, haciendo honor a su nuevo disco "Motomami". Así ha comenzado la segunda actuación de la artista en el WiZink Center de Madrid.

Cerca de conseguir el sold out en las dos fechas, la cantante ha repetido escenario para que sus fans no se queden sin verla. Las altas temperaturas no han podido frenar la emoción y las ganas de asistir, las largas colas y los espacios abarrotados por la gente cerca del recinto han seguido presentes en esta segunda jornada para disfrutar del espectáculo de la cantante.

“Chica qué dices” sonaba en mitad del escenario, y eso solo podía significar que arrancaba el concierto con "Saoko". El nuevo disco ha tenido especial protagonismo en el arranque, con temas como “Candy”, “Bizcochito” y “La fama”.

Acompañada de ocho bailarines, para esta ocasión, Rosalía se vistió con un traje de chaqueta y falda de cuero negros y beige que hacían honor a su icono de "motomami".

La artista se mostró muy emocionada en el inicio porque su familia y sus amigos estaban presentes y también agradeció al público su asistencia. "Yo pensaba que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y de poder seguir haciendo la música que quiero hacer y la mayor ambición para mí es que cada uno de vosotros habéis decidido estar aquí", ha señalado la cantante.

Una realización audiovisual de calidad Si algo destaca de este nuevo espectáculo es la calidad audiovisual que posee. Aparte de tener al milímetro estudiado cada paso de la coreografía, la realización de las pantallas y las grabaciones están planteadas al detalle y acompañan cada baile de la escena. Eran varias las canciones en las que los bailarines e incluso la propia Rosalía llevaban móviles o cámaras, con los que grababan el directo y se retransmitía por las pantallas. "Linda" ha sido prueba de este trabajo, con imágenes constantes y en distintos colores que iban cambiando a cada segundo. Un escenario casi desierto de músicos, en los que constantemente se encontraba un cámara que grababa mediante una steadicam con la que se conseguía ese efecto cinematográfico y que absorbía la atención del público hacia las pantallas. Fueron muchas las canciones que bailaron en sintonía con las imágenes retransmitidas junto con los movimientos de la coreografía. Entre esos temas se encuentra "Delirio de Grandeza", en el que hubo un juego de giros de cámara mientras cantaba. Alrededor de 30 canciones conformaron el setlist, donde los instrumentos no fueron los protagonistas. Solo hubo dos momentos en los que la cantante tocó el piano, con "Hentai", y la guitarra, con "Dolerme". Rosalía lanza 'Hentai', su canción más sexual, como último adelanto de su nuevo disco Aunque durante toda la actuación estuvo presente un teclista que acompañaba en las melodías, y que fue reconocido cuando Rosalía interpretó "Sakura", en la que el tono potente de su voz brilló por todo lo alto.

Apuesta por temas inéditos y versiones Como ya ha ocurrido en los conciertos de atrás, la artista sigue presentando tres temas inéditos: "Aislamiento", "Dinero y Libertad" y la aplaudida "Despechá". Este último especialmente ha tenido una gran repercusión entre el público, y ha sido en la primera actuación de Madrid, donde Rosalía decidió ponerle ese título, que eligieron también sus fans. "Despechá": la canción inédita de Rosalía que ya es un éxito antes de su lanzamiento oficial Pero las sorpresas no se quedaban en temas inéditos, sino que la cantante experimentó con mezclas de canciones conocidas por varias generaciones. Sonaron fragmentos de reggaeton en un remix, en el que se pudo escuchar "Gasolina", de Daddy Yankee, y "Papi chulo". Canciones típicas acompañadas de versiones como "Blinding Lights", de The Weeknd, o "Relación", de Sech. También cantó en solitario varios éxitos que tiene junto a otros artistas, entre los que se encuentran "Yo x ti, tu x mi", con Ozuna, o "La noche de anoche", con Bad Bunny. Rosalía no se olvidó de sus orígenes, aunque tuvo una gran predominancia su último disco, ya que cantó todo el repertorio, también dejó espacio para algunos sencillos de sus otros dos trabajos. Ese lado más flamenco de la artista se manifestó con "De aquí no sales", de El mal querer. Tampoco faltaron temas míticos de la artista, que la han llevado al éxito, como fueron "Con Altura", "Pienso en tu mirá" o "Malamente", en las que el conjunto coreográfico junto con la retransmisión sobresalió notablemente.