Sus fans llevaban tiempo pidiéndolo y Rosalía les ha hecho caso. Acaba de sacar "Despechá" y, si ya sospechábamos que iba a ser la canción del verano, ahora no tenemos ninguna duda. Dos minutos y medio dura su nueva canción, estrenada de forma no oficial en los conciertos de su gira mundial y lanzada al mercado, ahora sí oficialmente, hace apenas unas horas. La reina del hype tira de ritmos latinos para este temazo, con una letra que no nos vamos a cansar de escuchar. Divertida y muy pegadiza, hay un guiño en uno de sus versos que seguro que tiene a más de uno preguntándose a quién se refiere. "Voy con la Fefa, ella es la jefa", dice Rosalía en un momento dado. ¿De quién habla? ¿Quién es la Fefa?

Podría referirse a Fefita La Grande Rosalía siempre tira de referentes y en este caso podría estar haciendo un guiño a Fefita La Grande, una grande del merengue típico. La dominicana Manuela Josefa Cabrera Tavares es una excelente acordeonista y su música la ha llevado a ser una de las grandes artistas de su país. Ha publicado más de una decena de discos y, a sus 78 años, continúa en activo, como se puede ver en su perfil de Instagram. Además, a Fefita La Grande también se la conoce como la Vieja Fefa. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Fefita La Grande La Soberana (@laviejafefard)“ “ Más allá de su nombre, parece que Rosalía y Fefita La Grande se habrían conocido el año pasado. ¿Y por qué? Todo apunta a que estaban grabando el videoclip de "Linda", una colaboración de Rosalía y la rapera dominicana Tokischa, que fue viral por el beso que le dio a Madonna este mismo junio. De hecho, justo al principio del vídeo de "Linda" se puede ver a la Vieja Fefa. Además, al final de "Despechá" dice "de Barcelona a Santo Domingo", la capital de República Dominicana, país de donde es Fefita La Grande. Rosalía ha bebido mucho de la música latina para sus nuevas canciones, con toques de bachata, merengue y reguetón (aunque dejando aparte su tema más flamenco de Motomami), por lo que tendría todo el sentido del mundo que la cantante haga referencia en "Despechá" a Fefita La Grande con ese "Voy con la Fefa, ella es la jefa".