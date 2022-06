El vídeo ya es viral y en las redes todos comentan el beso larguísimo que Tokischa da a Madonna sobre el escenario instalado en el Terminal 5 de Nueva York. El concierto forma parte del calendario de actividades y festejos del Orgullo LGTBIQ+ de la Gran Manzana y la diva de pop hizo gala de su fama de rebelde y celebró, por enésima vez, su libertad. Madonna presentaba su recopilatorio Finallly Enough Love e hizo enloquecer al público contando con la colaboración de la arista Tokischa, para interpretar juntas una nueva versión del famoso tema "Hung up", lanzado en 2005. Todos coreaban la canción, ya que los fanáticos de Madonna se la saben de memoria. Pero lo que no sabían es lo que iban a ver: a Tokischa lanzándose sobre la gran estrella para, literalmente, comérsela a besos.

Un gesto que todos han aplaudido, tanto los que lo vieron en directo como los que lo ven ahora por las redes sociales. Son muchos los que recuerdan ahora el otro famoso beso, o besos, de Madonna, los que dio a Britney Spears y Christina Aguilera en la gala de los MTV Video Music Awards de 2003, durante el show que ofrecieron las tres cantantes versionando el icónico "Like a Prayer". El momento en el que Madonna besa a su adorada Britney, por la que siempre ha sentido debilidad, se ha convertido en uno de los besos más famosos de la historia del espectáculo: tanto por ver a la reina y la princesa de pop dándose un beso como por la cara de Justin Timberlake, el ex de Britney. Este beso ha tenido una segunda versión, y ha sido hace relativamente poco, en la boda de Britney Spears con Sam Asghari, a la que Madonna estaba invitada.

Las Letras de Tokischa, sus experiencias vitales

Tokischa es una abanderada de la libertad, tanto a la hora de sentir como a la hora de expresarse con su música. Ella defiende las letras de sus canciones, a veces envueltas en polémica. "El que critica nuestras letras no quiere aceptar la vida tal y como es. Si esa persona que critica se siente muy pulcra pues quizá sea porque no quiera saber de estas realidades ni que salga a la luz todo eso, pero nosotros cantamos de lo que vivimos, y eso es inevitable", decía en una entrevista con Playz, de RTVE, apelando a que sus letras hablan de sus experiencias vitales. "Desde experiencias hasta fantasías que me gustaría vivir, por ejemplo. Hablo de cosas que me gustan como persona, y digo persona porque uno tiene que saber primero quién es para mostrar un personaje. Ya no solo hablo de sexo, también hablo de desamor, por ejemplo, porque son vivencias mías de cuando tuve una relación tóxica en el pasado. Tengo un rap también que habla de qué pasaría si yo hubiese nacido varón aquí en Dominicana, porque es algo que también he pensado a veces y he querido plasmar en mi música".